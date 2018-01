Kylie Minogue - «Dancing» (Στίχοι - Lyrics)

[Verse 1]

No one wants to stay at home

Nobody wants to be alone

When you come knocking, I’ll be at your door

I don’t ever wanna stop

I’m gonna give it all I’ve got

And when they ask me, “who could ask for more?”

[Pre-Chorus]

Can’t stand still

I won’t slow down

[Chorus]

When I go out, I wanna go out dancing

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

When I go out, I wanna go out dancing

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

I wanna go out dancing

[Post-Chorus]

I wanna go out

I wanna go out, dancing

[Verse 2]

This is where I wanna be with you

Your arms wrapped around me

And fireworks reflecting in your eyes

This is how I wanna feel

The wild kiss, the music reeling

Getting down, riding all the highs

[Pre-Chorus]

Can’t stand still

I won’t slow down

[Chorus]

When I go out, I wanna go out dancing

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

When I go out, I wanna go out dancing

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

I wanna go out dancing

[Post-Chorus]

I wanna go out

I wanna go out, dancing

[Bridge]

Everybody’s got a story

Let it be your blaze of glory

Burning bright, never fade away

And when the final curtain falls, we could say we did it all

The never ending of a perfect day

[Pre-Chorus]

Can’t stand still

(Can’t stand still)

I won’t slow down

(Won’t slow down)

[Chorus]

When I go out, I wanna go out dancing

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

When I go out, I wanna go out dancing

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

I wanna go out dancing

[Post-Chorus]

I wanna go out

I wanna go out

(I wanna go out dancing)

I wanna go out

I wanna go out

(I wanna go out dancing)