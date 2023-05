Η Kylie Minogue ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Tension»

Το 16ο άλμπουμ της Kylie Minogue είναι γεγονός.

Η Kylie Minogue ανακοινώνει ότι το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Tension» και θα κυκλοφορήσει από την BMG στις 22 Σεπτεμβρίου.

Το «Tension» υπόσχεται να προσφέρει στους θαυμαστές της Kylie Minogue έναν ευφορικό δίσκο με δυναμικά dance floor bangers και αισθησιακά pop τραγούδια.

Το άλμπουμ περιέχει 11 απροκάλυπτα απολαυστικά, συναρπαστικά και χαρούμενα pop τραγούδια. Το πρώτο single που θα κυκλοφορήσει από το «Tension» είναι το μαγευτικό electro τραγούδι «Padam Padam», με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ.

Η Kylie Minogue σχολιάζει για το «Tension»: «Ξεκίνησα αυτό το άλμπουμ με ανοιχτό μυαλό και μία λευκή σελίδα».

«Σε αντίθεση με τα δύο τελευταία άλμπουμ μου, δεν υπήρχε κάποιο “θέμα”, το θέμα ήταν να βρω την καρδιά ή τη διασκέδαση ή τη φαντασία της συγκεκριμένης στιγμής και να προσπαθώ πάντα να υπηρετώ το τραγούδι», εξηγεί.

«Ήθελα να εξυμνήσω την ατομικότητα του κάθε τραγουδιού και να βυθιστώ σε αυτή την ελευθερία. Θα έλεγα ότι είναι ένα μείγμα από προσωπικό προβληματισμό, εγκατάλειψη στο club και κατακόρυφη μελαγχολία», συνεχίζει.

Η Kylie Minogue έχει συνεργαστεί με πολλούς παραγωγούς για το άλμπουμ, ενώ επτά από τα τραγούδια τα συνυπογράψει με τους μακροχρόνιους συνεργάτες της Biff Stannard και Duck Blackwell.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kylie Minogue (@kylieminogue)

Το «Tension» θα περιλαμβάνει επίσης την πρόσφατη συνεργασία της Kylie Minogue με τον DJ και μουσικό παραγωγό Oliver Heldens στο single «10 Out Of 10».

Αναφερόμενη στη διαδικασία της ηχογράφησης, η Kylie Minogue λέει: «Μου άρεσε που βρέθηκα ξανά στο στούντιο με τους συνεργάτες μου, αλλά μπόρεσα επίσης να επωφεληθώ από τις απομακρυσμένες ηχογραφήσεις, τις οποίες όλοι έχουμε συνηθίσει – το κινητό μου στούντιο δεν έφυγε ποτέ από δίπλα μου για ενάμιση χρόνο!».

«Το άλμπουμ είναι ένας συνδυασμός τραγουδιών που έχω γράψει εγώ και τραγουδιών που πραγματικά μου μίλησαν. Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ με βοήθησε να ξεπεράσω δύσκολες στιγμές και να γιορτάσω το τώρα», συνεχίζει.

«Ελπίζω να συνοδεύει τους ακροατές στις δικές τους διαδρομές και να γίνει μέρος της ιστορίας τους», καταλήγει.

Το τελευταίο άλμπουμ της Kylie Minogue ήταν το «Disco» που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2020.

Το «Disco» έκανε ντεμπούτο στο νούμερο ένα του Ηνωμένου Βασιλείου και έγινε το όγδοο άλμπουμ της Kylie Minogue που κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts. Το άλμπουμ ανέβηκε επίσης στο Top 10 σε πολλές άλλες χώρες, όπως στην Αυστραλία, την Ιρλανδία και τη Σκωτία.

Το tracklist του «Tension»

1. Padam Padam

2. Hold On To Now

3. Things We Do For Love

4. Tension

5. One More Time

6. You Still Get Me High

7. Hands

8. Green Light

9. Vegas High

10. 10 Out Of 10

11. Story