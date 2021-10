Η Kylie Minogue συναντά τους Years & Years στο single «A Second To Midnight» από το «DISCO: Guest List Edition»

Η Kylie Minogue θα κυκλοφορήσει μία νέα έκδοση του άλμπουμ της «Disco».

Η Kylie Minogue παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο single «A Second To Midnight», το οποίο έγραψε και ηχογράφησε μαζί με τους εξαιρετικούς Years & Years.

Αυτό είναι το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της «DISCO: Guest List Edition», το οποίο περιλαμβάνει επίσης νέα τραγούδια σε συνεργασία με τη θρύλο της disco Gloria Gaynor και τη Βρετανίδα pop τραγουδίστρια Jessie Ware, την περσινή συνεργασία της Kylie Minogue με την Dua Lipa, καθώς και μια απίστευτη σειρά από remixes τραγουδιών από το αρχικό άλμπουμ του «Disco».

Το μουσικό βίντεο για το «A Second to Midnight», στο οποίο πρωταγωνιστούν η Kylie Minogue και ο Olly Alexander των Years & Years, γυρίστηκε στο ιστορικό «Collins’ Music Hall» του Λονδίνου με τη σκηνοθεσία της Sophie Muller, επί χρόνια συνεργάτης της Kylie.

Το «DISCO: Guest List Edition» έπεται της καταιγιστικής κυκλοφορίας του «Disco» το 2020, το όγδοο άλμπουμ της Kylie Minogue που κατέκτησε το No. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο για να της χαρίσει ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ και να την αναδείξει στην πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που έχει κυριαρχήσει με τα άλμπουμ της στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου σε πέντε συνεχόμενες δεκαετίες.

Αυτή η ολοκαίνουργια έκδοση του «Disco» περιλαμβάνει τα νέα τραγούδια «A Second To Midnight» (με τους Years & Years), «Can’t Stop Writing Songs About You» (με την Gloria Gaynor) και «Kiss of Life» (με την Jessie Ware), ακυκλοφόρητα remixes καθώς και αγαπημένα τραγούδια, όπως το «Real Groove (Studio 2054 Remix)» με την Dua Lipa.

Το νέο single «A Second To Midnight» επισφραγίζει επίσης μία φανταστική χρονιά για τους Years & Years, οι οποίοι συνεργάστηκαν νωρίτερα φέτος με την Kylie Minogue στο remix του τραγουδιού «Starstruck» και συνάντησαν τον Elton John στη σκηνή των BRIT Awards 2021 για μία εντυπωσιακή εκτέλεση του κλασικού τραγουδιού «It’s A Sin» των Pet Shop Boys.

Το «DISCO: Guest List Edition» θα κυκλοφορήσει σε ποικιλία εκδόσεων, μεταξύ των οποίων ψηφιακό CD και βινύλιο.

Το ευρύ κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την απίστευτη περσινή livestream συναυλία «Infinite Disco» για πρώτη φορά με την έκδοση «DISCO: Guest List Edition (Deluxe Limited)», που αποτελεί ένα σετ 3 CD, 1 DVD και 1 Blu-ray.

Η συγκεκριμένη έκδοση περιέχει ένα DVD και ένα Blu-ray της συναυλίας «Infinite Disco», στην οποία ακούστηκαν οι αγαπημένες επιτυχίες «In Your Eyes», «Light Years», «Slow» (ένα mash up του εμβληματικού «Love To Love You Baby» της Donna Summer) και το «Say Something» με τη συνοδεία της House Gospel Choir. Επίσης περιλαμβάνονται τα 16 τραγούδια του «DISCO (Deluxe)», οι νέες συνεργασίες, καθώς και τα remixes.

Άλλες εκδόσεις περιλαμβάνουν ένα τριπλό LP βινύλιο σε gatefold συσκευασία και ένα ψηφιακό CD, που θα περιέχουν αμφότερες 2 δίσκους με το αρχικό άλμπουμ του «DISCO (Deluxe)» και έναν bonus δίσκο με τις νέες συνεργασίες και τα remixes.

Το «DISCO: Guest List Edition» θα κυκλοφορήσει από την BMG στις 12 Νοεμβρίου.