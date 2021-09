Η Kylie Jenner και ο Travis Scott επιβεβαιώνουν ότι περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

Το διάσημο ζευγάρι επιβεβαιώνει τις πρόσφατες φήμες.

Η Kylie Jenner ανακοίνωσε με ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον Travis Scott.

Το βίντεο διάρκειας ενάμισι λεπτού ξεκινά με ένα κοντινό πλάνο σε ένα τεστ εγκυμοσύνης που γράφει «έγκυος», προτού προχωρήσει σε ένα πλάνο του Scott, ο οποίος αγκαλιάζει τρυφερά την κοιλιά της σταρ του ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashian».

Στο γλυκό βίντεο εμφανίζεται επίσης η τριών ετών κόρη του ζευγαριού, Stormi, να δίνει στη μητέρα της Kylie, Kris Jenner, έναν φάκελο.

«Ω! Τι είναι αυτό;», αναφωνεί η Kris καθώς ξεφυλλίζει τις εικόνες του υπερηχογραφήματος. «Είσαι έγκυος;! Stormi! Θα αποκτήσουμε μωρό! Αυτή είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής μου!», λέει.

Το βίντεο τελειώνει με ένα αξιολάτρευτο στιγμιότυπο της μικρής Stormi να φιλάει την κοιλιά της Kylie Jenner.

Η αδελφή της 24χρονης Kylie, Kourtney Kardashian, η οποία έχει σχέση με τον Travis Barker, εξέφρασε τη χαρά της στα σχόλια. «Κλαίω. Αυτό είναι τόσο όμορφο ευλογημένη αδελφή μου – αγγελούδι», έγραψε.

Ο Travis Scott και η Kylie Jenner χώρισαν το 2019, μετά από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης, αλλά πυροδότησαν τις φήμες περί επανασύνδεσης όταν εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί του 72ου ετήσιου «Parsons Benefit» τον Ιούνιο, όπου τιμήθηκε ο ράπερ.

Κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας του, ο Travis Scott είπε: «Stormi, σε αγαπώ και γυναικούλα μου, σε αγαπώ».

Παρόλο που το ζευγάρι χώρισε αρχικά το 2019, διατήρησε μια πολύ καλή σχέση τους μήνες που ακολούθησαν. Και, όπως ανέφερε μια πηγή αποκλειστικά στο E! News τον Φεβρουάριο του 2021, η χημεία τους δεν χάθηκε ποτέ πραγματικά, με τους δύο σταρ να παραμένουν «τρελά ερωτευμένοι μεταξύ τους».

Σύμφωνα με την πηγή, είναι προφανές ότι πάντα συνέβαινε κάτι ανάμεσά τους. «Μπορείς να καταλάβεις κάθε φορά που είναι μαζί ότι υπάρχει πολλή αγάπη εκεί. Τα πρόσωπα και των δύο φωτίζονται όταν είναι μαζί και φαίνονται και οι δύο πολύ ευτυχισμένοι», σημείωσε.

Τον Ιούνιο, μια άλλη πηγή είπε στο E! News ότι η Kylie Jenner και ο Travis Scott είχαν επανασυνδεθεί και ότι ήταν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ.

«Η Kylie και ο Travis είναι πολύ ευτυχισμένοι και συμπεριφέρονται ξανά σαν ζευγάρι. Κρατιούνται από το χέρι και είναι στοργικοί. Δεν ντρέπονται να δείξουν την αγάπη τους για τον άλλον. Υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και είναι συνεχώς στη ζωή του άλλου», ανέφερε η πηγή.

Και παρόλο που η Kylie Jenner και ο Travis Scott πέρασαν κάποιο διάστημα χώρια λόγω των επιβαρυμένων προγραμμάτων τους, φαίνεται ότι όλα έχουν μπει ξανά στη θέση τους.

«Συνέχισαν ακριβώς από εκεί που σταμάτησαν. Κανένας από τους δύο δεν ενδιαφέρθηκε για κάποιον άλλον τον τελευταίο χρόνο και πραγματικά τους αρέσει να είναι μία κοινή οικογένεια», πρόσθεσε η πηγή.

Και προς μεγάλη τους χαρά, αυτή η οικογένεια φαίνεται να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.