Κυκλοφορία έκπληξη από τον Eminem! O νέος δίσκος «Music to Be Murdered By» έφτασε

Το 11ο άλμπουμ του Eminem είναι γεγονός! Η συνέχεια του «Kamikaze» που κυκλοφόρησε το 2018 ήρθε ξαφνικά και τιτλοφορείται «Music to Be Murdered By».

Μόλις χθες γράφαμε πως ο Αμερικανός ράπερ ετοιμάζει την επιστροφή και από το πουθενά έσκασε ο νέος δίσκος «Music to Be Murdered By».

Το άλμπουμ περιέχει 20 κομμάτια και πολλές συνεργασίες. Στο δίσκο έχουμε τις συμμετοχές των Ed Sheeran, Black Thought, Q-Tip, Royce Da 5’9″, Anderson .Paak, Young M.A. και ένα μεταθανάτιο featuring με τον Juice WRLD. Ενώ στο τραγούδι «I Will» συμμετέχουν και τα τρία τέταρτα των Slaughterhouse: Royce, Joell Ortiz και Kxng Crooked.

Για να συνοδεύσει την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Eminem κυκλοφόρησε επίσης το βίντεο κλιπ για το «Darkness», μια μπαλάντα με πιάνο και μινιμαλιστικά τύμπανα που ξεκινάει σαν ένα τραγούδι για τη μοναξιά για να γίνει η ιστορία ενός ανθρώπου που κάνει μια τραγωδία. Το βίντεο αποτελεί καταγγελία για την εξάπλωση των όπλων στην αμερικανική κοινωνία και αναφέρεται στη σφαγή του 2017 στο Λας Βέγκας, όταν ένας άνθρωπος άνοιξε πυρ σε ένα φεστιβάλ σκοτώνοντας 58 άτομα πριν αυτοκτονήσει.

Στο τέλος του βίντεο υπάρχει ένα μοντάζ με σκηνές από άλλων αντίστοιχων επιθέσεων που συνέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το μήνυμα:

«Πότε θα τελειώσει; Όταν θα έχει σημασία για αρκετούς ανθρώπους. Εγγραφείτε για να ψηφίσετε στο Vote.gov. Κάντε να ακουστεί η φωνή σας και να βοηθήσετε να αλλάξουν οι νόμοι για τα όπλα στην Αμερική.»

Ο Eminem ανακοίνωσε το άλμπουμ στο Twitter δημοσιεύοντας το εξώφυλλο και το μήνυμα «It’s your funeral…». Ο rapper έγραψε επίσης ότι το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο από τον σκηνοθέτη Alfred Hitchcock και το ένα και μοναδικό του άλμπουμ «Music to Be Murdered By» του 1958.

Ακούστε το «Music to Be Murdered By» παρακάτω: