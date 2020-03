Κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας «Trolls World Tour» – Με τη σφραγίδα του Justin Timberlake

Τη σφραγίδα του Justin Timberlake έχουν τα τραγούδια για τις νέες περιπέτειες που θα συναντήσουν οι «Ευχούληδες».

H Panik Records και η Sony Music κυκλοφορούν το επίσημο soundtrack της ταινίας «Trolls World Tour» (Οι Ευχούληδες 2: Παγκόσμια Περιοδεία).

Το άλμπουμ περιέχει 20 τραγούδια και την παραγωγή του έχουν επιμεληθεί ο Justin Timberlake (10 φορές βραβευμένος με Grammy, 4 φορές βραβευμένος με Emmy και υποψήφιος για Όσκαρ) και ο συνθέτης / παραγωγός Ludwig Goransson (βραβευμένος με Grammy και Όσκαρ).

Επιπλέον ο Justin Timberlake έγραψε και ηχογράφησε καινούργια τραγούδια για το sountrack της ταινίας, το οποίο περιλαμβάνει και άλλα τραγούδια από κορυφαίους καλλιτέχνες όπως η Kelly Clarkson, o Anderson .Paak, η Mary J. Blige, η Anna Kendrick, o George Clinton, o Dierks Bentley, o Anthony Ramos και άλλους.

Τον προηγούμενο μήνα η SZA και ο Timberlake ένωσαν τις δυνάμεις τους και παρουσίασαν πρώτο single του soundtrack.

Το «The Other Side» έχει ήδη αρχίσει να παίζει στα Αμερικάνικα ραδιόφωνα και έχει λάβει σημαντικές κριτικές από μέσα ενημέρωσης όπως τα The New York Times, USA Today, Vulture, Rolling Stone, Fader, High Snobiety, Entertainment Weekly, Vibe και άλλα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Anderson.Paak και ο Justin Timberlake κυκλοφόρησαν το «Don’t Slack», ένα ακόμα τραγούδι από το soundtrack.

Τα δύο τραγούδια γράφτηκαν και είναι σε παραγωγή του Justin Timberlake.

To «Trolls World Tour (Original Motion Picture Soundtrack)» έρχεται τέσσερα χρόνια μετά το άκρως επιτυχημένο soundtrack της ταινίας «Trolls» (2016), του οποίου την παραγωγή είχε αναλάβει και τότε ο JustinTimberlake.

To soundtrack του «Trolls» περιείχε το τέσσερις φορές πλατινένιο «Can’t Stop The Feeling!» του Justin Timberlake, που έγινε το τραγούδι με τι περισσότερες πωλήσεις για το 2016, ενώ επίσης έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, κέρδισε ένα βραβείο Grammy στην κατηγορία «Καλύτερο Τραγούδι για Visual Media» και εξασφάλισε πολλές ακόμη υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένου μίας υποψηφιότητας για Όσκαρ και μίας υποψηφιότητας για Χρυσή Σφαίρα.

Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Trolls World Tour» της Dreamworks έρχεται στους κινηματογράφους στις 10 Απριλίου.



Το tracklist του soundtrack

1. The Other Side – Sza & Justin Timberlake

2. Trolls Wanna Have Good Times – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Ester Dean, Icona Pop, Kenan Thompson & The Pop Trolls

3. Don’t Slack – Anderson .Paak & Justin Timberlake

4. It’s All Love – Anderson .Paak, Justin Timberlake, Mary J. Blige & George Clinton

5. Just Sing – Justin Timberlake, Anna Kendrick, Kelly Clarkson, Mary J. Blige, Anderson .Paak & Kenan Thompson

6. One More Time – Anthony Ramos

7. Atomic Dog World Tour Remix – George Clinton & Parliament Funkadelic, Anderson .Paak & Mary J. Blige

8. Rainbows, Unicorns, Everything Nice – Walt Dohrn & Joseph Shirley

9. Rock N Roll Rules – Haim & Ludwig Göransson

10. Leaving Lonesome Flats – Dierks Bentley

11. Born To Die – Kelly Clarkson

12. Trolls 2 Many Hits Mashup – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Icona Pop & The Pop Trolls

13. Barracuda – Rachel Bloom

14. Yodel Beat – Ludwig Göransson

15. Crazy Train – Rachel Bloom

16. I Fall To Pieces – Sam Rockwell

17. Perfect For Me – Justin Timberlake

18. Rock You Like A Hurricane – Rachel Bloom

19. It’s All Love (History Of Funk) – Anderson .Paak, Mary J. Blige & George Clinton

20. Just Sing (Trolls World Tour) – Justin Timberlake, Anna Kendrick, James Corden, Kelly Clarkson, George Clinton, Mary J. Blige, Anderson .Paak, Rachel Bloom, Kenan Thompson, Anthony Ramos, Red Velvet, Icona Pop & Sam Rockwell