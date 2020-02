Κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας «Birds Of Prey»

Ταλαντούχες γυναίκες ενώνουν σε ένα άλμπουμ το ταπεραμέντο τους για να συνοδεύσουν με τα τραγούδια τους τις περιπέτειες της Harley Quinn.

Η Atlantic Records αποκαλύπτει το soundtrack της ταινίας «Birds Of Prey», το οποίο περιέχει ολοκαίνουργια τραγούδια από μία δυναμική ομάδα επίλεκτων γυναικών.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του καινοτόμου άλμπουμ, δόθηκε στη δημοσιότητα το εκρηκτικό music video για το τραγούδι «Joke’s On You» της Charlotte Lawrence, τον ύμνο της Harley Quinn.

Το νήμα του soundtrack για το «Birds Of Prey» άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές της χρονιάς με τη συνεργασία της Megan The Stallion και της Normani στο τραγούδι «Diamonds».

Το άλμπουμ περιέχει επίσης τραγούδια όπως το δυναμικό «Boss Bitch» της Doja Cat, το ακαταμάχητο «Sway With Me» της Saweetie και της GALXARA και το ιδιαίτερο «Experiment On Me» της Halsey, καθώς τραγούδια από τη Lauren Jauregui, τους Soffi Tukker, τη Summer Walker κ.ά.

Με δικό της τραγούδι εμφανίζεται και η «Black Canary», ο χαρακτήρας που υποδύεται στο φιλμ η Jurnee Smollett-Bell.

Η κυκλοφορία του «Birds Of Prey: The Album» συνεχίζει την άκρως επιτυχημένη συνεργασία της Atlantic Records και της Warner Bros. Pictures.

Οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν και για το soundtrack της ταινίας «Suicide Squad» το 2016, το οποίο προτάθηκε για βραβείο Grammy και κυριάρχησε στην κορυφή των charts σε περισσότερες από 70 χώρες.

Την παραγωγή του «Birds Of Prey: The Album» επιμελήθηκε ο Kevin Weaver, πρόεδρος της Atlantic Records West Coast.

Ο «γκουρού των soundtracks», όπως τον έχει αποκαλέσει το Rolling Stone, έχει κάνει την παραγωγή σε πολυάριθμα soundtracks ταινιών, που έγιναν πολυπλατινένια και σημείωσαν δεκάδες εκατομμύρια πωλήσεις αντιτύπων παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών τα «The Greatest Showman», «Suicide Squad», «Furious 7», «The Fault in Our Stars και «The Fate of the Furious».

Η Margot Robbie επιστρέφει στο ρόλο της φανταστική ηρωίδας Harley Quinn στην ταινία «Birds of Prey», που μόλις έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους.

Στο πλευρό της βρίσκονται οι Mary Elizabeth Winstead (στο ρόλο της Huntress), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Rosie Perez (Renee Montoya), Chris Messina (Victor Zsasz) και Ewan McGregor (Roman Sionis). Η πρωτοεμφανιζόμενη Ella Jay Basco υποδύεται την Cassandra «Cass» Cain στην πρώτη της εμφάνιση σε ταινία μεγάλου μήκους.

Να σημειωθεί ότι ο ελληνικός τίτλος της ταινίας είναι «Αρπακτικά Πτηνά: Και η Φαντασμαγορική Χειραφέτηση της Χάρλεϊ Κουίν».



Η υπόθεση της ταινίας

Η έξαλλη ζωή της Harley Quinn (Margot Robbie) εκτροχιάζεται ακόμα περισσότερο μετά τον ιδιαίτερα εκρηκτικό χωρισμό της από τον Joker.

Για πρώτη φορά, είναι απροστάτευτη, με τον κάθε αλήτη της Gotham να την καταδιώκει.

Εν τω μεταξύ, ο αρχιμαφιόζος Roman Sionis (Roman Sionis) έχει βάλει λυτούς και δεμένους για να βρει τη νεαρή πορτοφολού Cass (Ella Jay Basco), που έκλεψε το πολύτιμο διαμάντι του.

Το μονοπάτι της Harley διασταυρώνεται με την Κυνηγό (Mary Elizabeth Winstead), την Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) και τη Renee Montoya (Rosie Perez) και το αλλόκοτο επιτελείο δεν έχει επιλογή από το να συνεργαστεί για να εξολοθρεύσει τον Ρόμαν μέσα σε μία θεότρελη, φονική μέρα.