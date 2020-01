Κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας «Bad Boys For Life»

Συμμετοχές από πρωτοκλασάτους καλλιτέχνες περιλαμβάνει το soundtrack της ταινίας «Bad Boys For Life».

Το επίσημο soundtrack της ταινίας «Bad Boys For Life» μόλις κυκλοφόρησε, σηματοδοτώντας το κινηματογραφικό γεγονός του 2020.

Το άλμπουμ είναι σε παραγωγή του υποψήφιου για Grammy και πολυπλατινένιου influencer και παραγωγού DJ Khaled.

Η κυκλοφορία του soundtrack συμπίπτει την πρεμιέρα στους κινηματογράφους του τρίτου μέρους της σειράς ταινιών «Bad Boys For Life», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Will Smith και ο Martin Lawrence.

Από το δίσκο είχαν ήδη κυκλοφορήσει δύο smash hits, το «Ritmo» των θρυλικών Black Eyed Peas σε συνεργασία με τον J Balvin και το «Muévelo» από τους superstars της latin σκηνής Nicky Jam και Daddy Yankee.

Το «Ritmo» έχει φτάσει στο Νο. 1 των Hot Latin Songs Chart του Billboard και έχει συγκεντρώσει 400 εκατομμύρια views στο YouTube και 300 εκατομμύρια streams.

Ενώ η επιτυχία του «Ritmo» συνεχίζεται, οι Black Eyed Peas κυκλοφόρησαν επίσης και το επίσημο music video για το remix του τραγουδιού με την συμμετοχή του Jaden Smith, τον γιο του Will Smith.

Ταυτοχρόνως μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες το «Muévelo» έχει ήδη συγκεντρώσει 40 εκατομμύρια views στο YouTube.

Το soundtrack του «Bad Boys For Life» περιλαμβάνει ολοκαίνουρια τραγούδια από καλλιτέχνες όπως ο Meek Mill, οι City Girls, o Rick Ross, o Rich The Kid, o Jaden Smith, o Biju Banton, o Pitbull και άλλοι.

Μαζί στην αδρεναλίνη, μαζί και στο θάνατο

Τα «Κακά Παιδιά» Mike Lowrey (Will Smith) και Marcus Burnett (Martin Lawrence), επιστρέφουν για μία τελευταία βουτιά στην αδρεναλίνη με την πολυαναμενόμενη ταινία «Bad Boys For Life».

Την ταινία έχουν σκηνοθετήσει ο Adil El Arbi και ο Bilall Hallah και το σενάριο έχουν υπογράψει ο Joe Carnahan και ο Chris Bremmer.

Στο «Bad Boys For Life» πρωταγωνιστούν οι Will Smith, Martin Lawrence, Vannessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam και Joe Pantoliano.



Το tracklist του soundtrack

1. «Uptown II» – Meek Mill (feat. Farruko)

2. «Money Fight»- City Girls

3. «RITMO (Bad Boys For Life)» – The Black Eyed Peas X J Balvin

4. «Future Bright» – Rick Ross (feat. Bryson Tiller)

5. «Bad Moves» – DJ Durel (feat. Quavo & Rich The Kid)

6. «Muévelo»- Nicky Jam & Daddy Yankee

7. «Damn I Love Miami»- Pitbull X Lil Jon

8. «The Hottest» – Jaden Smith

9. «Murda She Wrote» – Buju Banton

10. «RITMO (Bad Boys For Life) (Remix)» – The Black Eyed Peas, J Balvin & Jaden Smith