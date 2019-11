Γυναικεία υπόθεση είναι το soundtrack του «Charlie’s Angels».

Η Republic Records και η Sony Pictures Entertainment αποκαλύπτουν το πολυαναμενόμενο και πολυσυλλεκτικό soundtrack της ταινίας «Charlie’s Angels» (Οι Άγγελοι του Τσάρλι).

Την παραγωγή του άλμπουμ έχουν επιμεληθεί από κοινού οι Ariana Grande, Savan Kotecha και Scooter Braun.

Το soundtrack του «Charlie’s Angels» περιέχει 11 τραγούδια που αποτελούν γυναικεία υπόθεση.

Ariana Grande, Chaka Khan, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Nicki Minaj, Anitta, Normani, Kash Doll, Kim Petras, ALMA, Stefflon Don, Victoria Monét, Arlissa, Kiana Ledé και Danielle Bradbery ενώνουν τις φωνές τους και προτάσσουν τη γυναικεία αλληλεγγύη.

Πρώτο single του άλμπουμ ήταν το «Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels)», το οποίο χάρισε στο κοινό μία απολαυστική και πραγματικά σπάνια συνύπαρξη μεταξύ της Ariana Grande, της Miley Cyrus και της Lana Del Rey.

Το «Don’t Call Me Angel» έκανε αίσθηση από την πρώτη στιγμή και μέχρι στιγμής μετρά πάνω από 108 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 117 εκατομμύρια streams στο Spotify, έχει κυριαρχήσει στην κορυφή του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI στην Ελλάδα.

Η Ariana Grande μοιράζεται επίσης το μικρόφωνο με τη Victoria Monét στο τραγούδι «Got Her Own», με τη «βασίλισσα της funk» Chaka Khan στο «Nobody», αλλά και με τη Normani και την Nicki Minaj σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Bad To You».

Το soundtrack περιέχει επίσης δύο μοναδικά remixes για το αξέχαστο «Bad Girls» της Donna Summer και για το κλασικό μουσικό θέμα της τηλεοπτικής σειράς «Οι Άγγελοι του Τσάρλι» της δεκαετίας του ’70, το οποίο υπέγραψαν οι Jack Elliott και Allyn Ferguson.

Η ταινία «Charlie’s Angels» με πρωταγωνίστριες τις Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska και Elizabeth Banks θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 21 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα μετά το ντεμπούτο του φιλμ στις ΗΠΑ.



Το tracklist του soundtrack

1. How It’s Done – Kash Doll, Kim Petras, Stefflon Don

2. Bad To You – Ariana Grande, Normani, Nicki Minaj

3. Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels) – Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey

4. Eyes Off You – M-22, Arlissa, Kiana Ledé

5. Bad Girls (Gigamesh Remix) – Donna Summer

6. Nobody – Ariana Grande, Chaka Khan

7. Panterra – Anitta

8. How I Look On You – Ariana Grande

9. Blackout – Danielle Bradberry

10. Got Her Own – Ariana Grande, Victoria Monét

11. Charlie’s Angels Theme (Black Caviar Remix) – Jack Elliott, Allyn Ferguson