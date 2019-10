Ένα rock & roll ταξίδι σε απόλυτη αρμονία με τον αέρα και το στιλ της περιβόητης συμμορίας «Peaky Blinders».

Ανακοινώθηκε το πρώτο soundtrack της δημοφιλούς βρετανικής τηλεοπτικής σειράς «Peaky Blinders» του BBC One.

Το soundtrack περιλαμβάνει μουσική από τους Radiohead, David Bowie, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, Black Sabbath, Laura Marling, Foals, από την Jenny Beth των Savages, τον Richard Hawley και πολλούς άλλους καλλιτέχνες.

Φυσικά θα συμπεριληφθεί το «Red Right Hand» των Nick Cave & The Bad Seeds, που είναι το τραγούδι τίτλων του «Peaky Blinders», αλλά και μία διασκευή του κομματιού από τη PJ Harvey.

Στη σειρά με θέμα την πραγματική διαβόητη συμμορία «Peaky Blinders» από το Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας το 1919, με αρχηγό τον άγριο Tommy Shelby, πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Cillian Murph, Sam Neill, Helen McCrory, Annabelle Wallis, Tom Hardy και Noah Taylor.

Δημιουργός του «Peaky Blinders» είναι ο Steven Knight.

Το εξαιρετικό καστ, η ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, η σκηνοθεσία, τα εκπληκτικά κοστούμια και το μαεστρικό ντύσιμο κάθε σκηνής με τρομερά μουσικά κομμάτια, είναι οι σημαντικότεροι λόγοι που κάνουν το – βραβευμένο με BAFTA – σίριαλ να ξεχωρίσει.

Το soundtrack του «Peaky Blinders» θα κυκλοφορήσει στις 15 Νοεμβρίου από την UMC (Universal Music Catalogue) σε βινύλιο, ψηφιακά και σε CD.

Το tracklist του soundtrack

CD 1

1. Tommy: «It’s Not A Good Idea…»

2. Nick Cave And The Bad Seeds – Red Right Hand

3. The White Stripes – St James Infirmary Blues

4. Truce – From «Peaky Blinders» Original Soundtrack / Series 1 (Score)

5. Tommy: «Right I Have Bought You Hear Today…»

6. Dan Auerbach – The Prowl

7. Polly: «There»s Only One Thing…»

8. Jack White – Love Is Blindness

9. PJ Harvey – To Bring You My Love

10. Alfie: «I’ve Heard Very Bad, Bad, Bad Things…»

11. Black Rebel Motorcycle – River Styx

12. Post Irish Meeting – From «Peaky Blinders» Original Soundtrack / Series 2 (Score)

13. PJ Harvey – Red Right Hand

14. Laura Marling – What He Wrote

15. Arthur: «Do You Wanna Tell ‘Em…»

16. Royal Blood – Come On Over

17. Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

18. Tommy: «I Love You…»

19. Nick Cave And The Bad Seeds – Breathless

20. Radiohead – You And Whose Army?

21. Polly: «A Woman Of Substance…»

22. PJ Harvey – This Is Love

23. Sons – From «Peaky Blinders» Original Soundtrack / Series 3 (Score)

24. Tommy: «You Can Change What You Do…»

25. Queens Of The Stone Age – Burn The Witch

26. The Last Shadow Puppets – Bad Habits

27. David Bowie – Lazarus

CD 2

1. Tommy: «Sex, Freedom, Whiskey Sours…»

2. Savages – Adore

3. Nick Cave And The Bad Seeds – The Mercy Seat (Live From KCRW)

4. Rachel Unthank & The Winterset – I Wish

5. Ballad Of Polly Gray – From «Peaky Blinders» Original Soundtrack / Series 4 (Score)

6. Tommy: «I’m Not A Traitor To My Class…»

7. Frank Carter And The Rattlesnakes – Devil Inside Me

8. Foals – Snake Oil

9. Polly: «It»s In Our Gypsy Blood…»

10. Radiohead – Pyramid Song

11. Laura Marling – A Hard Rain»s A-Gonna Fall

12. Ada: «So, Tommy Shelby, MP…»

13. Black Sabbath – The Wizard

14. Anna Calvi – Papi Pacify

15. Joy Division – Atmosphere

16. Tommy: «You Need To Understand…»

17. Anna Calvi – You’re Not God

18. Arthur: «There»s A Bentley Outside…»

19. Jehnny Beth – I»m The Man

20. Idles – Never Fight A Man With A Perm

21. Tommy: «I Will Continue…»

22. Richard Hawley – Ballad Of A Thin Man