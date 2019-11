Κυκλοφορεί το επίσημο soundtrack της ταινίας «The Irishman»

Κορυφαίες επιτυχίες από θρυλικούς καλλιτέχνες περιλαμβάνει το soundtrack του «The Irishman».

Μόλις κυκλοφόρησε το «The Irishman (Original Motion Picture Soundtrack)», το άλμπουμ με τη μουσική από την καινούργια ταινία του Martin Scorsese στην οποία πρωταγωνιστούν ο Robert De Niro, o Al Pacino και ο Joe Pesci.

To soundtrack περιλαμβάνει μουσική ειδικά επιλεγμένη από τον Scorsese και το μουσικό επιμελητή Randall Poster (The Wolf of Wall Street, Boardwalk Empire), ο οποίος την χαρακτήρισε «μουσική συντροφιά».

Η ταινία διηγείται ένα οργανωμένο έγκλημα στη μεταπολεμική Αμερική.

Η συλλογή των 20 τραγουδιών έχει κορυφαίες επιτυχίες από θρυλικούς καλλιτέχνες όπως οι Fats Domino, Jackie Gleason, Jerry Vale, Johnny Ray, Marty Robbins, Perez Prado και άλλους, καθώς και ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι σε σύνθεση του κιθαρίστα και συνθέτη Robbie Robertson.

Η πολυσυζητημένη ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέας Υόρκης την 1η Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου.

Ο σκηνοθέτης Martin Scorsese σχολίασε για το soundtrack:

«Για εμένα, η μουσική είναι πάντα απαραίτητη. Όταν ακούω την μουσική, ξεκινάω να βλέπω εικόνες και ο κόσμος της ταινίας αρχίζει να βγάζει νόημα για εμένα. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης ταινίας, όλα ξεκίνησαν με το τραγούδι “In the Still of the Night” από τους The Five Satins. Καθώς γράφαμε το σενάριο έβαλα να ακούω αυτό το τραγούδι στο κεφάλι μου και έγινε η κύρια έμπνευση.

Επειδή η μουσική είναι τόσο απαραίτητη για εμένα, ο Robbie και ο Randy είναι πολύ στενοί συνεργάτες μου. Έχω δουλέψει μαζί τους πολλά χρόνια σε πολλές ταινίες, και υπάρχει μόνο ένας κανόνας που ακολουθούμε… ό,τι δεν υπάρχουν καθόλου κανόνες.

Κάποια στιγμή, βρήκα ένα μουσικό έργο από ένα γαλλικό φιλμ του ’50 που λέγεται “Touchez pas au Grisbi”, μία μελωδία γραμμένη σε αρμόνιο που μου έβγαζε κάτι σωστό. Πάνω σε αυτό ο Robbie έχτισε την παρτιτούρα του για την ταινία. Ξεκίνησε με το αρμόνιο και στην συνέχεια πρόσθεσε μπάσο, κρουστά, κιθάρα και έτσι δημιούργησε το τέλειο συναίσθημα που ψάχναμε.

Ο Randy κι εγώ συζητήσαμε τόσο πολύ για την μουσική σε αυτή τη δουλειά. Πάντα έτσι κάνουμε. Δεν πρόκειται ποτέ για μία κατάσταση που απλά βρίσκουμε μουσική από την εποχή που διαδραματίζεται η ιστορία – πάντα θέλουμε να εμβαθύνουμε. Είναι μία ολόκληρη διαδικασία, μία περιπέτεια, και ο Randy είναι πάντα έτοιμος γι’ αυτό».

Ο «The Irishman» είναι ένα έπος του αμερικανικού εγκλήματος, μια πυκνή, σύνθετη ιστορία που αποτυπώνεται με χαρακτηριστική ευχέρεια.

Βασισμένη στο βιβλίο «I Heard You Paint Houses» του Charles Brandt, η ταινία εστιάζει στη φιλία και την πίστη μεταξύ ανδρών που διαπράττουν απίστευτες πράξεις, που μπορούν αστραπιαία να στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου και στην πιθανότητα της λύτρωσης σε έναν κόσμο που κάτι τέτοιο φαντάζει μακρινό.

Τα ονόματα μπροστά και πίσω από την κάμερα είναι ένα εκπληκτικό δείγμα και στον πυρήνα του, τέσσερις σπουδαίοι καλλιτέχνες που αγγίζουν συλλογικά μια νέα αιχμή:

Ο Joe Pesci ως αφεντικό της μαφίας στην Πενσιλβανία (Russell Bufalino), ο Al Pacino ως ηγέτης του εργατικού συνδικάτου των Οδηγών Φορτηγών (Jimmy Hoffa), και ο Robert De Niro ως το δεξί του χέρι (Frank Sheeran), καθένας σε αγαστή συνεργασία με τον ασύγκριτο δημιουργό της ταινίας, Martin Scorsese.



Το tracklist του soundtrack

1. In the Still of the Night – The Five Satins

2. Tuxedo Junction – Glenn Miller & His Orchestra

3. I Hear You Knockin’ – Smiley Lewis

4. The Fat Man – Fats Domino

5. El Negro Zumbon – Flo Sandon’s

6. Le Grisbi – Jean Wetzel

7. Delicado – Percy Faith & His Orchestra

8. Have I Sinned – Donnie Elbert

9. Theme for The Irishman – Robbie Robertson

10. Song of the Barefoot Contessa – Hugo Winterhalter & His Orchestra

11. A White Sport Coat (and a Pink Carnation) – Marty Robbins with Ray Conniff

12. Canadian Sunset (Single Version) – Eddie Heywood

13. Honky Tonk, Pt. 1 – Bill Doggett

14. Melancholy Serenade – Jackie Gleason

15. Qué Rico el Mambo – Pérez Prado Orchestra

16. Cry – Johnnie Ray & The Four Lads

17. Sleep Walk – Santo & Johnny

18. The Time Is Now – The Golddiggers

19. Al Di La – Jerry Vale featuring The Latin Casino All Stars

20. Pretend You Don’t See Her – The Latin Casino All Stars