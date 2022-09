Kygo και Zoe Wees ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο single «Love Me Now»

Έναν άψογο συνδυασμό δημιουργούν η μοναδική παραγωγή του Kygo και η υπέροχη ερμηνεία της Zoe Wees.

Ο Νορβηγός DJ και μουσικός παραγωγός Kygo παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Love Me Now» με τη συμμετοχή της Γερμανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Zoe Wees.

Το «Love Me Now», που κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music, είναι συνέχεια του single «Gone Are The Days» του Kygo με τη φωνή του James Gillespie, το οποίο αποκαλύφθηκε την άνοιξη.

Ο Kygo σχολίασε: «Είμαι θαυμαστής της μουσικής της Zoe εδώ και αρκετό καιρό, είναι εξωφρενικά ταλαντούχα. Δουλεύαμε πάνω σε αυτό το τραγούδι εδώ και αρκετό καιρό και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι οι θαυμαστές μας θα το λατρέψουν!».

Η Zoe Wees πρόσθεσε: «Ήταν πραγματικά υπέροχο να συνεργαστώ με τον Kygo! Όταν του στείλαμε την ιδέα μας για το τραγούδι, μας απάντησε αμέσως με την πρώτη του εκδοχή που όλοι λατρέψαμε. Οι παραγωγές του είναι τόσο ιδιαίτερες. Όταν ακούς τον ήχο του, απλά ξέρεις ότι είναι Kygo! Είμαι τόσο χαρούμενη που μπόρεσα να δουλέψω μαζί του».

Το 2020 ήταν μια εκπληκτική χρονιά για τον Kygo. Κυκλοφόρησε ένα remix του βραβευμένου με Grammy τραγουδιού «Hot Stuff» της Donna Summer, καθώς και ένα remix του «What’s Love Got To Do With It» της Tina Turner, τα οποία έλαβαν διθυραμβικές κριτικές.

Κυκλοφόρησε επίσης το τρίτο του άλμπουμ, «Golden Hour», το οποίο περιλαμβάνει το hit single «Lose Somebody» με τους OneRepublic καθώς και το «Higher Love» με τη Whitney Houston, το οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και έχει κατακτήσει τα ραδιόφωνα.

Νωρίτερα φέτος ο Kygo πραγματοποίησε ένα εκπληκτικό σετ που έκοψε την ανάσα και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του «Moment House».

Η μοναδική εικονική εμπειρία βιντεοσκοπήθηκε σε μια χιονισμένη βουνοκορφή στις Άλπεις Sunnmore στην πατρίδα του Kygo, τη Νορβηγία και επέτρεψε στο κοινό από όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει τον παγκόσμιο σούπερ σταρ να παρουσιάζει ένα σετ με τραγούδια από όλη την καριέρα του μέσα σε ένα μαγευτικό περιβάλλον που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο μέρος που έχει εμφανιστεί στο παρελθόν.

Η Zoe Wees κυκλοφόρησε το πρώτο της EP, «Golden Wings», στις 21 Μαΐου μέσω της Capitol Records / Universal Music. Ανακηρύχθηκε «Up Next» καλλιτέχνης του Apple Music για τον Απρίλιο του 2021, αποτελώντας την την πρώτη Γερμανίδα καλλιτέχνιδα που επιλέγεται για την προώθηση αυτή.

Το single «Girls Like Us» του EP εμφανίστηκε στο Global Top 200 του Spotify και έχει συμπεριληφθεί σε πολλές playlists παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των «Today’s Top Hits» του Spotify και του «Today’s Hits» του Apple Music στις ΗΠΑ, στις οποίες μετρά πάνω από 61 εκατομμύρια streams μέχρι σήμερα.