Kygo, Zara Larsson και Tyga ενώνουν τις δυνάμεις τους στο single «Like It Is»

Το πρώτο άκουσμα από το νέο άλμπουμ του Kygo.

Ο Kygo ενώνει τις δυνάμεις του με τη Zara Larsson και τον Tyga στο ολοκαίνουργιο single «Like It Is».

Ο Νορβηγός DJ και μουσικός συνεργάζεται για πρώτη φορά με τη Σουηδή τραγουδίστρια και τον Αμερικανό ράπερ για να παρουσιάσει το πρώτο τραγούδι της νέας δισκογραφικής δουλειάς του.

Το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Kygo φέρει τον τίτλο «Golden Hour» και αναμένεται να κυκλοφορήσει από τη Sony Music μέσα στο 2020.

Το «Like It Is» διαδέχεται την επιτυχία που γνώρισε ο Kygo διασκευάζοντας το «Higher Love» της Whitney Houston.

Το «Higher Love» ανέβηκε στο Top 10 στα charts σχεδόν είκοσι χωρών ανά τον πλανήτη και παρέμεινε για εννιά συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα, φτάνοντας στο Νο. 11 της κατάταξης.

Έχοντας καταθέσει τα διαπιστευτήριά του στην ηλεκτρονική σκηνή, με κατεύθυνση την tropical-house, ο 29χρονος παραγωγός συνεχίζει τις συνεργασίες με επιτυχημένους καλλιτέχνες της pop και προσθέτει για πρώτη φορά στη μουσική του το rap στοιχείο, χωρίς να χάνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ήχου του.

Το «Like It Is» υπογράφει μία εκλεκτή ομάδα που αποτελείται από τους Kygo, Zara Larsson, Tyga, Dua Lipa, Petey Martin, Nick Hodgson και Gez O’Connell.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το «Like It Is» είναι μία ανανεωμένη εκδοχή ενός ακυκλοφόρητου τραγουδιού της Dua Lipa με τον τίτλο «Telling It Like It Is», το οποίο κατέληξε στα ικανά χέρια του Kygo.

To music video του «Like It Is» σκηνοθέτησε ο ανερχόμενος Connor Brashier.