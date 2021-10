Kygo και X Ambassadors συνεργάζονται στο «Undeniable»

Ο μουσικός παραγωγός και το pop-rock συγκρότημα συνεργάζονται σε ένα ερωτικό τραγούδι.

Ο Kygo ενώνει τις δυνάμεις του με τους X Ambassadors στο νέο τραγούδι «Undeniable».

Το τραγούδι έπεται της πιο πρόσφατης κυκλοφορίας του Kygo, του «Love Me Now» με τη συμμετοχή της Zoe Wees, που αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι και του «Gone Are The Days» σε συνεργασία James Gillespie, που ακολούθησε την άνοιξη.

«Ο Sam και εγώ διασκεδάσαμε τόσο πολύ γράφοντας αυτό το κομμάτι μαζί στο Λος Άντζελες και στη συνέχεια όταν το παρουσιάσαμε τον περασμένο μήνα στο Banc of California Stadium. Είναι ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς και ελπίζω το “Undeniable” να αρέσει σε όλους όσο και σε εμάς», αναφέρει ο Kygo, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Kyrre Gørvell-Dahll.

«Πάντα είχα μια προτίμηση στα μεγάλα ερωτικά τραγούδια, αλλά γράφω συχνά τέτοια τραγούδια», προσθέτει Sam Nelson Harris, τραγουδιστής των X Ambassadors.

«Αυτό εδώ το τραγούδι γεννήθηκε τόσο φυσικά και γρήγορα. Ήταν μεγάλη απόλαυση η δημιουργία του μαζί με τον Kash (Jacob Kasher), τον Nick (Dark Waves), τον Whethan και τον Kyrre. Ειλικρινά δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος που θα το τραγουδήσω σε όλους τους γάμους των φίλων μου», λέει.

Ο Kygo έδωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου μια εντυπωσιακή sold out συναυλία στο «Banc of California Stadium» του Λος Άντζελες. Προηγήθηκε τον Ιούνιο η θριαμβευτική πρώτη του ζωντανή εμφάνιση μπροστά σε κοινό στο ιστορικό Red Rocks Amphitheatre.

Πρόσφατα έγινε sold out μέσα σε 10 λεπτά η συναυλία του στο μεγαλύτερο στάδιο του Όσλο (Ullevaal Stadium), που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου 2022. Παράλληλα, ο Kygo συνεχίζει τις σταθερές εμφανίσεις του στο «The Wynn» στο Λας Βέγκας.

Επιπλέον, μέσω του lifestyle brand του Palm Tree Crew, διοργάνωσε πρόσφατα μια μοναδική στο είδος της οικεία φεστιβαλική εμπειρία, το «Palm Tree Music Festival» στο αεροδρόμιο «Francis S. Gabreski» στο Westhampton της Νέας Υόρκης. Η μονοήμερη εκδήλωση αποτύπωσε την αίσθηση του καλοκαιριού στον παράδεισο και περιλάμβανε εμφανίσεις από τον ίδιο τον Kygo, τον Zedd, τον Gryffin (DJ Set), τον Frank Walker και τους Forester.

Το «Undeniable» κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music.