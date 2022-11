Ο Kygo παρουσιάζει το νέο άλμπουμ «Thrill Of The Chase»

Ο Kygo συγκεντρώνει σε ένα άλμπουμ τα τραγούδια που δημιούργησε τα δύο τελευταία χρόνια.

Ο Kygo παρουσιάζει το νέο άλμπουμ του «Thrill Of The Chase».

Το «Thrill Of The Chase» είναι το επόμενο άλμπουμ του Νορβηγού DJ και παραγωγού μετά το «Golden Hour» του 2020.

Πρόκειται για μία συλλογή τραγουδιών που έχει κυκλοφορήσει ο Kygo τα τελευταία χρόνια και τα οποία αναδεικνύουν τέλεια το μοναδικό ύφος του, αλλά και το γεγονός ότι συνεχίζει να πειραματίζεται με νέα είδη μουσικής.

Μέσα από τα 14 τραγούδια του, και τις συνεργασίες με ονόματα όπως οι X Ambassadors, DNCE, Lukas Graham, Sam Feldt, Plested, Dean Lewis και άλλους, το «Thrill Of The Chase» γίνεται μία μουσική εμπειρία που ταξιδεύει τους ακροατές σε disco μονοπάτια με singles όπως τα «Dancing Feet» και «Fever», αλλά και σε soul και μελωδικούς ρυθμούς με τα «Lost Without You» και «Freeze».

Ο Kygo λέει: «Το “Thrill Of The Chase” είναι μία συλλογή τραγουδιών που άρχισα να δουλεύω κατά τη διάρκεια του Covid και τα ολοκλήρωσα σε ένα στούντιο στο Λος Άντζελες».

«Είχα τη χαρά να παίξω τα τραγούδια από το άλμπουμ σε συναυλίες καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και η αντίδραση του κοινού ήταν ανεπανάληπτη. Μερικά από αυτά τα τραγούδια είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που έχω κάνει στο παρελθόν και είμαι ενθουσιασμένος που όλοι θα ακούσουν το άλμπουμ στο σύνολό του», προσθέτει.

Ο Kygo ήταν επικεφαλής σε φεστιβάλ όπως το «Life Is Beautiful», το «Lollapalooza», το «Bottle Rock», ενώ έδωσε και μία sold-out συναυλία στο Ullevaal Stadion στο Όσλο της Νορβηγίας. Σε όλες τις εμφανίσεις του έδινε μικρές γεύσεις από αυτά που ακούμε στο νέο άλμπουμ του.

Το τέλος της χρονιάς θα τον βρει σε περιοδεία στη Νότια Αμερική με προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Σάο Πάολο, το Μπουένος Άιρες και τη Λίμα, μεταξύ άλλων προορισμών.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify παρακάτω.

Το tracklist του «Thrill Of The Chase»

1. Gone Are The Days (feat. James Gillespie)

2. Love Me Now (feat. Zoe Wees)

3. Lonely Together (feat. Dagny)

4. Undeniable (feat. X Ambassadors)

5. Thrill Of The Chase

6. Dancing Feet (feat. DNCE)

7. Fever (feat. Lukas Graham)

8. Woke Up In Love (with Gryffin feat. Calum Scott)

9. How Many Tears (with Sam Feldt feat. Emily Warren)

10. Never Really Loved Me (feat. Dean Lewis)

11. The Way We Were (feat. Plested)

12. Lost Without You (feat. Dean Lewis)

13. All For Love

14. Freeze