Ο Kygo δίνει νέα πνοή στο «Say Say Say» του Paul McCartney και του Michael Jackson.

Μία σπάνια συνεργασία δύο εμβληματικών καλλιτεχνών έρχεται στο σήμερα από τον Kygo.

Ο Kygo δίνει νέα πνοή στην κλασική επιτυχία «Say Say Say» του Paul McCartney και του Michael Jackson.

Το «Say Say Say» είναι μία σπάνια και φανταστική συνεργασία μεταξύ δύο από τους πιο διάσημους αγαπημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Pipes Of Peace» του Paul McCartney που κυκλοφόρησε το 1983 και την παραγωγή του επιμελήθηκε ο George Martin, ο θρυλικός παραγωγός των Beatles.

Ο Paul McCartney και ο Michael Jackson συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1975, ωστόσο, απέκτησαν φιλικές σχέσεις αρκετά χρόνια αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν και οι δύο παρευρέθηκαν σε ένα πάρτι που διοργάνωσε ο παραγωγός Quincy Jones.

Ο McCartney προσφέρθηκε να γράψει τραγούδια για το άλμπουμ «Thriller» του Michael Jackson, αλλά ο βασιλιάς της pop αρνήθηκε την πρόταση.

Τελικά, οι δύο εμβληματικοί καλλιτέχνες συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στο «The Girl Is Mine», ένα τραγούδι που έγραψε ο Michael Jackson και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του «Thriller» και συναντήθηκαν επίσης στα τραγούδια «Say Say Say» και «The Man» του άλμπουμ «Pipes Of Peace» του Paul McCartney.

Οι στίχοι του «Say Say Say» μιλούν για έναν άνδρα που προσπαθεί να κερδίσει ξανά την αγάπη μίας γυναίκας που τον εγκατέλειψε.

Στο μουσικό βίντεο για το «Say Say Say» που σκηνοθέτησε ο Bob Giraldi, ο Paul McCartney και ο Michael Jackson αποτυπώνουν την εξαιρετική χημεία τους και εμφανίζονται ως ένα δίδυμο απατεώνων που ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη και εξαπατούν ανυποψίαστους πελάτες ώστε να αγοράσουν την πραμάτεια τους.

Όταν το «Say Say Say» κυκλοφόρησε το 1983, σημείωσε γρήγορα επιτυχία, καθώς κατέκτησε το Νο. 1 του Billboard Hot 100 και παρέμεινε στην πρώτη θέση για έξι εβδομάδες. Κατέλαβε επίσης την κορυφή των charts σε πολλές άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νορβηγία.

Στην επιτυχία του τραγουδιού συνέβαλε αναμφίβολα η δύναμη του Paul McCartney και του Michael Jackson, οι οποίοι βρίσκονταν και οι δύο στο απόγειο της σόλο καριέρας τους εκείνη την εποχή.

Η κληρονομιά του «Say Say Say» έχει αντέξει στο πέρασμα των δεκαετιών. Το τραγούδι έχει διασκευαστεί από την Beyoncé και τον Pharrell Williams και έχει γίνει remix από διάφορους DJs και παραγωγούς.

Τέσσερις δεκαετίας μετά την κυκλοφορία του «Say Say Say», ο Kygo αναμετριέται με ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα στην ιστορία της μουσικής και προσθέτει μία σύγχρονο στο αγαπημένο κλασικό τραγούδι, χωρίς να αφαιρεί από την αξία του πρωτότυπου.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να δουλεύω σε ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε από δύο από τους μεγαλύτερους θρύλους της μουσικής όλων των εποχών», δηλώνει ο Kygo.

«Ο Paul McCartney και ο Michael Jackson σημαίνουν τόσα πολλά για εμένα ως καλλιτέχνη και ακούω τη μουσική τους από τότε που ήμουν παιδί. Ήταν όνειρό μου να συνεργαστώ με αυτούς τους εμβληματικούς καλλιτέχνες και ελπίζω όλοι να απολαύσουν το τραγούδι όσο κι εγώ».

Ο Νορβηγός DJ, μουσικός και παραγωγός Kygo έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα στον κόσμο της EDM σκηνής σε ασύλληπτο χρόνο με τα εξαιρετικά δημοφιλή remixes του, τις sold out εμφανίσεις του σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη και τα εκρηκτικά sets στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου.

Ο Kygo κέντρισε για πρώτη φορά το ενδιαφέρον διεθνώς με το remix του στο τραγούδι «I See Fire» του Ed Sheeran το 2013, το οποίο έχει συγκεντρώσει έκτοτε πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Το πρώτο του πρωτότυπο τραγούδι ήταν το «Firestone» που κυκλοφόρησε το 2014 και ανέβηκε στο No. 4 του Spotify παγκοσμίως.

Με έναν μοναδικό συνδυασμό tropical house, pop και EDM, ο Kygo έχει αποκτήσει ένα τεράστιο κοινό και έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, όπως οι Selena Gomez, Imagine Dragons, Ellie Goulding και Whitney Houston.