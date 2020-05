Kygo και OneRepublic ενώνουν δυνάμεις στο single «Lose Somebody»

Στο κατώφλι του νέου άλμπουμ του, ο Kygo και ενώνει τις δυνάμεις του με τους OneRepublic.

O Kygo συναντά για ακόμα μία φορά τους OneRepublic και με το «Lose Somebody» μοιράζεται άλλο δείγμα του νέου άλμπουμ του «Golden Hour».

Οι στίχοι του «Lose Somebody» πραγματεύονται την απώλεια και τον πόνο που πρέπει να νιώσει κανείς για να ανακαλύψει αν πραγματικά αγαπά τον/τη σύντροφό του.

Ο Νορβηγός DJ και παραγωγός και το αμερικανικό pop συγκρότημα του οποίου ηγείται ο πολυτάλαντος Ryan Tedder έχουν ενώσει ξανά τις δυνάμεις τους στο τραγούδι «Stranger Things» από το άλμπουμ «Kids In Love» του Kygo που είχε κυκλοφορήσει το Νοέμβριο του 2017.

Το «Stranger Things» είχε αποκτήσει επίσης ένα μοναδικό remix από τον Alan Walker. Όλες οι εκδοχές του τραγουδιού μετρούν πάνω από 92 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το «Lose Somebody» αποτελεί το πέμπτο κατά σειρά single από το επερχόμενο άλμπουμ του Kygo με τίτλο «Golden Hour», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την RCA Records / Sony Music στις 29 Μαΐου.

Προπομποί του άλμπουμ ήταν το «Higher Love» με τη φωνή της αξέχαστης Whitney Houston, η συνάντηση του Kygo με τον Tyga και τη Zara Larsson «Like It Is», το «I’ll Wait» με τη συμμετοχή της Sasha Sloan και το «Freedom» με τα φωνητικά του Zak Abel.

Το «Golden Hour» θα περιέχει συνολικά 16 τραγούδια, 16 συνεργασίες του Kygo με μία σειρά από δημοφιλείς και ανερχόμενους καλλιτέχνες.

Αυτό το διάστημα επρόκειτο να ακούσουμε και νέο άλμπουμ των OneRepublic με τίτλο «Human», όμως η μπάντα ανέβαλε την κυκλοφορία του για το φθινόπωρο λόγω της πανδημίας του COVID-19.