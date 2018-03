Με πολλές αξιώσεις έχει κάνει ντεμπούτο η συνεργασία του Kygo με τον Miguel στο «Remind Me To Forget».

Ο Νορβηγός DJ και μουσικός παραγωγός Kygo, κατά κόσμον Kyrre Gørvell-Dahll, ενώνει δυνάμεις με τον βραβευμένο με Grammy Αμερικανό τραγουδιστή Miguel σε ένα ολοκαίνουριο single με τον τίτλο «Remind Me To Forget», το οποίο κυκλοφορεί από τις Sony Music και Ultra Records.

Το νέο τραγούδι με τη σφραγίδα του Kygo στην παραγωγή είναι εμποτισμένο με έναν upbeat tropical house ήχο που αναμειγνύεται υπέροχα με τη σαγηνευτική και αισθησιακή φωνή του Miguel, δημιουργώντας μία μελωδία που θα θέλετε να ακούτε αδιάκοπα.

Τον προηγούμενο Νοέμβριο, ο Kygo κυκλοφόρησε το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του με τίτλο «Kids In Love», στο οποίο προέβαλε καλλιτεχνική ωριμότητα, κλέβοντας την παράσταση χάρη σε συμπράξεις με καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως ο John Newman, οι OneRepublic και άλλοι.

Πρόσφατα, το τραγούδι «Remember Me» που μοιράστηκε ο Miguel μαζί με τη Natalia Lafourcade για τις ανάγκες της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Coco», απέσπασε το βραβείο Όσκαρ για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι, φέροντας την υπογραφή των Kristen Anderson – Lopez και Robert Lopez.

Το «Remind Me To Forget» δίνει συνέχεια στην πρακτική του Kygo (και των περισσότερων παραγωγών) να συνεργάζονται με διάσημους τραγουδιστές σε ελκυστικά dance-pop τραγούδια. Η συνταγή δοκιμάστηκε με τη Selena Gomez στο «It Ain’t Me» και το «Remind Me To Forget» να φιλοδοξεί να επαναλάβει την επιτυχία.

Η συνάντηση του Kygo με τον Miguel ενθουσίασε τους Έλληνες μουσικόφιλους και από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας ανέβηκε στην κορυφή του ελληνικού iTunes, όπου παραμένει.

Τον Απρίλιο, ο Kygo θα πραγματοποιήσει μία διπλή εμφάνιση στο διάσημο φεστιβάλ του «Coachella», στις 13 και 20 του μήνα, ενώ παράλληλα θα περιοδεύει στις ΗΠΑ και στον Καναδά με το «Kids In Love Tour».