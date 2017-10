Οι τίτλοι τραγουδιών του «Kids In Love»

1. Kids In Love (feat. The Night Game)

2. Never Let You Go (feat. John Newman)

3. Sunrise (feat. Jason Walker)

4. Riding Shotgun (Kygo & Oliver Nelson feat. Bonnie McKee)

5. Stranger Things (feat. One Republic)

6. With You (feat. Wrabel)

7. Permanent (feat. JHart)

8. I See You (feat. Billy Raffoul)