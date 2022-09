Kygo, Gryffin και Calum Scott συνεργάζονται στο «Woke Up in Love»

Μία συνεργασία που ήταν μόνο θέμα χρόνου.

Οι DJs / μουσικοί παραγωγοί Kygo και Gryffin συνεργάζονται με τον Βρετανό τραγουδιστή Calum Scott στο νέο single «Woke Up In Love», ένα υπέροχο κράμα τροπικής house και dance-pop.

Το «Woke Up In Love» είναι μία σαγηνευτική μπαλάντα που αγγίζει την καρδιά και συνδυάζει την κομψή ενορχήστρωση και τα συναρπαστικά ηλεκτρονικά στοιχεία με την τρυφερή ερμηνεία του Calum Scott.

Ο Kygo παρουσίασε για πρώτη φορά το «Woke Up In Love» τον Ιούλιο κατά τη διάρκεια ενός σόου που έδωσε στην Πόλη του Μεξικού, όπου ο Gryffin ήταν support και όπως ήταν φυσικό εμφανίστηκε στη σκηνή για το ντεμπούτο του single.

Η συνεργασία τους στο «Woke Up In Love» φαινόταν να είναι μόνο θέμα χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη το remix του Gryffin για το «First Time» (2017) του Kygo και της Ellie Goulding, εκτός από το γεγονός ότι διατηρούν μία μακροχρόνια φιλία και παίζουν συστηματικά γκολφ μαζί.

Μπορεί το καλοκαίρι να βρίσκεται στο τέλος του, αλλά είναι αδύνατο να μην αρχίσετε να φαντάζεστε ηλιόλουστους ουρανούς και χρυσές αμμουδιές ακούγοντας το «Woke Up In Love».

Την αγγελική φωνή του χαρίζει ο Calum Scott, γνωστός από επιτυχίες όπως το «Dancing On My Own», το «Where Are You Now» με τον Lost Frequencies και το «Rain In Ibiza» με τον Felix Jaehn.

Το «Woke Up In Love» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μόνο ως μια τέλεια ισορροπημένη συνεργασία μεταξύ δύο από τα μεγαλύτερα και πιο φωτεινά αστέρια της dance μουσικής.

Ο Kygo θα πραγματοποιήσει δύο εμφανίσεις στο φεστιβάλ Life Is Beautiful στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου στο Λας Βέγκας, ενώ στις αρχές του Οκτωβρίου θα ακολουθήσει η πρώτη του headlining εμφάνιση στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης

Ο Gryffin, από την πλευρά του, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση της περιοδείας του «Alive» και της δημιουργίας του ομότιτλου άλμπουμ του, που αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

Στις τελευταίες συνεργασίες του Gryffin περιλαμβάνονται το «Colors» με τους Blanke και Eyelar, το «You Were Loved» με τους OneRepublic, το «Alive» με τον Calle Lehmann, το «Caught Up» με την Olivia O’Brian και το «Reckless» με την MØ.