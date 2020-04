Ο Kygo αποκαλύπτει το νέο του single, “Freedom” με τον Zak Abel

Το τρίτο single από το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ του Kygo είναι εδώ!

Σε μια περίοδο όπου ανάλαφρη, κεφάτη μουσική φαίνεται να εξυπηρετεί ένα πολύ βαθύτερο σκοπό, ο Kygo έρχεται και αποκαλύπτει το νέο single από το τρίτο στούντιο άλμπουμ του.

Ακολουθώντας τις πρόσφατες κυκλοφορίες του, “Like It Is” με τη Zara Larsson και τον Tyga, αλλά και το “I’ll Wait” με την τραγουδοποιό Sasha Sloan, ο Νορβηγός σούπερ σταρ συνεργάστηκε με τον Zak Abel για να δώσει φωνή στο αναζωογονητικό “Freedom”. Ένα τραγούδι που μας κάνει να προσποιούμαστε ότι πίνουμε κοκτέιλ σε κάποια παραλία.

Το τρίτο τραγούδι, από το επερχόμενο άλμπουμ του tropical-house παραγωγού, Golden Hour, είναι ευχάριστο, ανεβαστικό και σε αυτό τα φωνητικά παίζουν το ρόλο τους.

Τι περιμένετε; Πατήστε play και προσθέστε λίγο χρώμα στη μουσική βιβλιοθήκη σας με αυτό το μελωδικό στολίδι.

Και στο Spotify: