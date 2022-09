Ο Kungs ανοίγει τις πόρτες του «Club Azur» με το «Clap Your Hands»

Ο Kungs ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του και παρουσιάζει το single «Clap Your Hands».

Ο Kungs ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του «Club Azur».

Εδώ και μήνες, αυτό το κωδικό όνομα, το οποίο είναι επίσης η ονομασία ενός νυχτερινού κέντρου στο Παρίσι και των livestreams του Γάλλου DJ και παραγωγού κατά τη διάρκεια του lockdawn, χρησιμοποιείται από τον Kungs για να προετοιμάσει το έδαφος για το δεύτερο άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

Το άλμπουμ «Club Azur» θα κυκλοφορήσει στις 18 Μαρτίου και θα περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Boys Noize, The Knocks, Good Time Ahead και Victor Flash. Ο Kungs έχει ήδη παρουσιάσει τρεις πολύ υποσχόμενους προπομπούς: το mega-hit «Never Going Home», μία από τις επιτυχίες του καλοκαιριού του 2021 που πρόσφατα έγινε διαμαντένιο στη Γαλλία, το «Regarde-moi» και το «Lipstick».

«Εμπνεύστηκα πολύ, για το άλμπουμ, από τα στοιχεία των δεκαετιών του ’70 και του ’80, τη ντίσκο και τη funk, το κίνημα “Hi-NRG”. Είναι μία εποχή που δεν έζησα, αλλά ακουγόταν εντελώς απίστευτη, υπέρλαμπρη και πανηγυρική. Είναι κάπως το αντίθετο της εποχής που ζούμε τώρα. Ήθελα να αντλήσω επιρροές από εκεί», εξηγεί ο Kungs.

Το τέταρτο single του «Club Azur» είναι το «Clap Your Hands». Εμποτισμένο με ακαταμάχητα italo-disco vibes, το «Clap Your Hands» διαθέτει τη δυναμική παραγωγή του Kungs και τη συμμετοχή μίας παιδικής χορωδίας.

Ο Valentin Brunel, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Kungs, υπογράφει μία διαφαινόμενη επιτυχία με το «Clap Your Hands», το οποίο χαρακτηρίζεται από πινελιές από τα ’80s και από ένα ρεφρέν που είναι έτοιμο να βάλει φωτιά σε όλο τον κόσμο.

«Χειροκροτήστε με τα χέρια σας, κουνήστε τα πόδια σας / Δύο βήματα με το ρυθμό / Όλοι ας κινηθούμε στο ρυθμό / Μπορούμε να χορέψουμε τώρα / Όλοι χορεύουν μαζί / Ώρα για πάρτι, τραγουδήστε το χαρούμενο τραγούδι μας».

Το «Clap Your Hands» συνοδεύεται από ένα σκοτεινά αστείο μουσικό βίντεο, σε παραγωγή της Omar Films, όπου ο Kungs υποδύεται σε έναν πλανόδιο πωλητή χοτ-ντογκ.

Το τραγούδι του κάνει κυριολεκτικά τους πάντες να χορεύουν, από έναν στρατιώτη στο στρατό και τους πυροσβέστες μέχρι τους ηλικιωμένους σε ένα γηροκομείο ή έναν αρχηγό κράτους που δυστυχώς θα πατήσει το κόκκινο κουμπί και θα ενεργοποιήσει τα πυρηνικά όπλα.

Και τι μπορεί να κάνει κανείς όταν ο κόσμος ζει τις τελευταίες του ώρες; Να χορέψει, φυσικά.