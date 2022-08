Κριτική: Jethro Tull – “The Zealot Gene” (Inside Out Music)

Οι θρύλοι του progressive rock, Jethro Tull μόλις κυκλοφόρησαν το πρώτο τους album με νέο υλικό μετά από 18 χρόνια. Φυσικά, το “The Zealot Gene” θα προσελκύσει παλαιότερους και νεότερους θαυμαστές που ανυπομονούν να ακούσουν την πολυαναμενόμενη studio δουλειά τους. Πρώτα απ’ όλα, οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ του “The Zealot Gene” και των κλασικών albums των Tull όπως τα “Aqualang” (1971) και “Thick As a Brick” (1972) είναι μάταιη. Από την στιγμή που θα λάβετε υπόψη σας αυτό το γεγονός, θα απολαύσετε έναν ωραίο δίσκο με πολλά highlights και ένα φλάουτο που λάμπει καθ’ όλη την διάρκεια του album. Το “The Zealot Gene” είναι εμπνευσμένο από την Αγία Γραφή και ο ηγέτης των Jethro Tull, Ian Anderson (φωνητικά, φλάουτο) συνδέει το βιβλικό περιεχόμενο με πιο σύγχρονα θέματα όπως η ιδεολογία του Donald Trump και η κατανάλωση αλκοόλ από εφήβους.

Προφανώς, η πιο περιπετειώδης και απαιτητική σύνθεση είναι το “Mine Is the Mountain” και είμαι σίγουρος ότι θα ευχαριστήσει κάθε οπαδό της progressive μουσικής. Μου αρέσει ιδιαίτερα το κιθαριστικό solo στο εναρκτήριο “Mrs. Tibbets”. Το “Jacob’s Tales” ξεκινά με φυσαρμόνικα, αλλά το κύριο όργανο είναι το ονειρικό μαντολίνο που παίζει ο Ian Anderson. Το ομώνυμο “The Zealot Gene” είναι το πιο πιασάρικο τραγούδι του album και παρουσιάζει την πιο γρήγορη και επιθετική φύση του συγκροτήματος.

Ίσως το αγαπημένο μου κομμάτι είναι το “Shoshana Sleeping”. Έχει συναρπαστικά φωνητικά, βουκολική ατμόσφαιρα και εθιστικό ρυθμό. Ο Ian Anderson εμπνεύστηκε το “Sad City Sisters” όταν ένα Σάββατο βράδυ, καθώς επέστρεφε από μια συναυλία στο Κάρντιφ της Ουαλίας, παρατήρησε μια ομάδα μεθυσμένων έφηβων κοριτσιών με «γυμνά πόδια και χέρια στη πιάτσα των ταξί/Τα παπούτσια στο χέρι». Το ακορντεόν του John O’ Hara (πλήκτρα) περιγράφει τέλεια αυτή τη σκηνή. Το βασισμένο σε riff “Barren Beth, Wild Desert John” είναι το βαρύτερο τραγούδι του album και ο Ian Anderson έχει μια ακόμη ενδιαφέρουσα ιστορία να μας διηγηθεί. Το “The Betrayal of Joshua Kynde” είναι ένα όμορφο μελωδικό τραγούδι μ’ εντυπωσιακό solo στην κιθάρα. Η τραγουδοποιία στα “Three Loves, Three” και “The Fisherman of Ephesus” είναι καταπληκτική. Υποθέτω ότι το τελευταίο θα παιχτεί live στην επερχόμενη περιοδεία τους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, οι Jethro Tull επέστρεψαν στο studio σε καλή φόρμα. Ο Ian Anderson (φωνητικά, φλάουτο) παραμένει ένας από τους σπουδαιότερους εν ζωή συνθέτες και σέβεται τόσο πολύ τους οπαδούς που θα του ήταν αδύνατο να κάνει έναν δίσκο που προσβάλλει την ιστορία των Tull. Μακάρι να υπήρχαν περισσότερα περίπλοκα progressive κομμάτια όπως το “Mine Is the Mountain”, αλλά θα ήταν άδικο να παραβλέψουμε ένα album που περιλαμβάνει ωραία τραγούδια όπως τα “Shoshana Sleeping”, “The Zealot Gene” και “The Fisherman of Ephesus”. Η άψογη παραγωγή είναι ένα επιπλέον θετικό. Συνολικά, το “The Zealot Gene” είναι μια ευχάριστη ακρόαση για κάθε λάτρη του progressive rock.