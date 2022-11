To κράνος των Daft Punk είναι κρυμμένο στα νέα παιχνίδια Pokémon

Οι παίκτες στα δύο νέα παιχνίδια των Pokémon για το Nintendo Switch μπορούν να αποκτήσουν ένα από τα εμβληματικά κράνη των Daft Punk.

Σύμφωνα με το Hypertext, οι παίκτες μπορούν να ξεκλειδώσουν το επονομαζόμενο «Cool Helmet» παίζοντας στις κονσόλες τους τα νέα παιχνίδια Pokémon Scarlet και Pokémon Violet.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, το κράνος προσφέρεται σε διάφορα χρώματα, καθώς και στο παραδοσιακό χρυσό και μαύρο χρώμα που φορούσαν οι Thomas Bangalter και Guy-Manuel de Homem-Christo των Daft Punk.

Το Hypertext εξήγησε στους gamers τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να αποκτήσουν το κράνος των Daft Punk: «Πηγαίνετε στην Cascarrafa στη δυτική πλευρά του χάρτη. Εντοπίστε το κατάστημα Seguro Style, βρίσκεται κοντά στο κτίριο του γυμναστηρίου Cascarrafa.

«Μεταβείτε στο τμήμα με τα καλύμματα κεφαλής του καταστήματος. Αγοράστε το Cool Helmet σε χρυσό. Πληρώστε 4.000 σε μετρητά ή σε League Points», πρόσθεσε.

Ok new pokemon is pretty based I can show up to class in my daft punk cisplay every day pic.twitter.com/VCH1nfq0FJ

— ✧ Tooie ✧ ROBOT V-TUBER @ Working on Comms! (@2eeillustration) November 20, 2022