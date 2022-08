Κωστής Μαραβέγιας: Ένα μοναδικό beach party στην Α’ Πλαζ Βούλας

Beach Party με τον Κωστή Μαραβέγια σε μία από τις ομορφότερες παραλίες της Αττικής.

Ο Κωστής Μαραβέγιας διοργανώνει το μοναδικό ολοήμερο παραλιακό πάρτι που πάντα ονειρευόταν.

Μία θετική συλλογική δόνηση για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ένα ξεφάντωμα σαν Μαραβέγια Πριμαβέρα.

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου συναντιόμαστε ξανά και γινόμαστε μία μεγάλη παρέα, σε ένα beach party στην Α’ Πλαζ Βούλας (Athines By The Sea) όπου το κέφι και η μουσική πρωταγωνιστούν και πάλι.

«Ναι το είχα πάντα φαντασίωση», δηλώνει ο Κωστής Μαραβέγιας γι’ αυτό το πάρτι δίπλα στη θάλασσα, στην καρδιά της Αττικής.

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου σαν απόδραση του Αθηναίου εκδρομέα μικρών αποστάσεων. Beach Party σε μία από τις ομορφότερες παραλίες της Αθήνας. Δίπλα στην άμμο, δίπλα στο κύμα.

Βουτιά και ρεφρέν, μακροβούτι και κουπλέ. Σώματα και μαλλιά με άμμο, ρούχα ποτισμένα με αλμύρα, μαγιό και παρεό, κόκκινες γόβες καρφωμένες στην άμμο.

«Σε αυτή την καλοκαιρινή πασαρέλα θα παρελάσουν φίλοι μου τραγουδιστές και βιρτουόζοι μουσικάντηδες, Djs με χαβαγιάνας και ψηλά καπέλα», προσθέτει ο Κωστής Μαραβέγιας.

«Κι αν όλα πάνε στραβά, εμείς θα χορεύουμε αδέρφια: “Ξάπλα στον ήλιο και η άμμος να καίει, welcome to Greece and have a nice day”».

Τον Κωστή Μαραβέγια θα συνοδεύσουν η Ξένια Ντάνια στη φωνή και οι φίλοι και συνεργάτες του μουσικοί: Νίκος Αγγλούπας (ηλεκτρικό μπάσο), Άγγελος Αγγελίδης (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα), Jim Staridas (τρομπόνι), Κρίτων Μπελλώνιας (κρουστά, τύμπανα), Χρήστος Καλκάνης (κλαρινέτο).

Υπεύθυνοι ήχου: Σωτήρης Παπάκος, Ανδρέας Κουταλάς

Φωτισμοί: Φίλιππος Τρέπας

Προπώληση εισιτηρίων

Online: www.viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σημεία Προπώλησης:

– Public

– Καταστήματα Wind

– Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία

– Yoleni’s Greek Gastronomy Center (Σόλωνος 9)

– Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)