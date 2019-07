Η κορυφαία επιτυχία των ‘80s συστήνεται εκ νέου.

Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος επανακυκλοφορεί την κορυφαία επιτυχία του «Lost In The Night» για να τη θυμηθούν οι παλαιότεροι και να τη μάθουν οι νεότεροι.

Ο Έλληνας τραγουδοποιός και τραγουδιστής τη σταδιοδρομία του στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα για τη δημιουργία του του «Lost In The Night» (1984), το οποίο ανέβηκε στην κορυφή των ευρωπαϊκών chart, κυρίως μεσογειακών χωρών.

Επόμενες γνωστές παραγωγές ή συνθέσεις του, ήταν το «Fill Me Up» (1985) με τη Μαντώ, το «Talk About Love» (1985) της Μαριάννας Ευστρατίου, «Set Yourself In Motion/Where Do I Begin» (1986) πάλι με τη Μαντώ), ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Αλέξιας (1987) με το διαχρονικό «Τα Κορίτσια Ξενυχτάνε» και το «Πάμε Για Τρέλες Στις Σεϋχέλλες» της Πωλίνας (1987).

Το 1988 ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος κυκλοφόρησε προσωπική δισκογραφική δουλειά με τίτλο το όνομά του. Το 1989 παρουσίασε το δεύτερο άλμπουμ του, με τίτλο «Ακαταμάχητος».

Ακολούθησαν το 1990 τραγούδια όπως το «Στοιχηματίζω» για τη Μαντώ και τα «Ορκίσου» και «Δίλημμα» από το δεύτερο προσωπικό δίσκο της Αλέξιας. Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ήταν ερμηνευτής πολλών τραγουδιών καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990.

To 2018 τον υποδέχεται στην οικογένειά της η Heaven Music, από την οποία επανακυκλοφορεί το «Lost In The Night» με μία ολοκαίνουργια ερμηνεία του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου.

Τη σκηνοθεσία του video clip για τη νέα ηχογράφηση της αξέχαστης επιτυχίας των ‘80s έχει σκηνοθετήσει ο Alex Kayne. Συμμετέχει η Έλενα Κρεμλίδου.