Συμμετοχές από κορυφαία rock ονόματα περιλαμβάνει το νέο άλμπουμ του Taylor Hawkins με τους The Coattail Riders.

Στις 8 Νοεμβρίου ο Taylor Hawkins θα αφήσει τα ντραμς του, όπου πέρασε μαζί τους δύο ολόκληρα χρόνια καθώς βρισκόταν μαζί με τους Foo Fighters στην παγκόσμια περιοδεία τους, στα πλαίσια της προώθησης του #1 άλμπουμ «Concrete and Gold».

Το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ των Taylor Hawkins & the Coattail Riders, με τίτλο «Get The Money», θα κυκλοφορήσει από την Panik Records και τη Sony Music και είναι τώρα διαθέσιμο για προ-παραγγελία.

Όποιος κάνει την προ-παραγγελία θα λάβει το τραγούδι «Crossed The Line», στο οποίο συμμετέχουν ο David Grohl των Foo Fighters και ο τραγουδιστής των Yes, Jon Davison.

Σε παραγωγή του John Lousteau και του ίδιου του Taylor και σε μίξη της Sylvia Massy, το «Get The Money» είναι η συνέχεια του mini-LP «Kota», το οποίο κυκλοφόρησε το 2016.

Το νέο άλμπουμ διαθέτει ένα μεγαλύτερο εύρος τραγουδιών και βρίσκει τον Taylor Hawkins και τους Coattail Riders (Chris Chaney, Brent Woods, John Lousteau) να συνεργάζονται με κορυφαία rock ονόματα, όπως τους Dave Grohl και Pat Smear από τους Foo Fighters, αλλά και τους Roger Taylor, Joe Walsh, Duff McKagan, Nancy Wilson, Chrissie Hynde, Perry Farrell, LeAnn Rimes, δημιουργώντας μια συλλογή που ξεφεύγει από το κλασσικό rock και ενώνει το progressive με το glam rock.

Από την στιγμή που έκανε το ντεμπούτο του στους Foo Fighters, στην περιοδεία τους το 1997, ο Taylor Hawkins υπήρξε βασικό στοιχείο στον ήχο και την προσωπικότητα της τελευταίας μεγάλης αμερικάνικης rock μπάντας.

Έχει παίξει σε βραβευμένα με Grammy άλμπουμ των FF, συμπεριλαμβανομένων των «There Is Nothing Left To Lose», «One by One» και «Wasting Light» και συνέβαλε στα φωνητικά στα «Sunday Rain» (από το άλμπουμ «Concrete and Gold») όπως επίσης και στο «Cold Day In The Sun» από το «In Your Honor» του 2005.

Ο Hawkins έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ με τους The Coattail Riders, ένα με τους The Birds of Satan και το προαναφερθέν «KOTA», στο οποίο ο Taylor ήταν στα φωνητικά και σε όλα τα όργανα.

Το tracklist του «Get The Money»

1. Crossed The Line (feat. Dave Grohl, Jon Davison)

2. Don’t Look At Me That Way (feat. Duff McKagan, Nancy Wilson)

3. You’re No Good At Life No More (feat. Dave Grohl)

4. I Really Blew It (feat. Dave Grohl, Perry Farrell)

5. Queen Of The Clowns (feat. Mark King)

6. Get the Money (feat. Joe Walsh, Chrissie Hynde, Duff McKagan)

7. C U In Hell (feat. LeAnn Rimes)

8. Middle Child (feat. Dave Grohl)

9. Kiss the Ring

10. Shapes Of Things (feat. Roger Taylor, Pat Smear)