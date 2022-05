Η ηχογράφηση προέρχεται από την εκδήλωση «Requiem Mass» για την παρουσίαση του τελευταίου άλμπουμ των Korn.

Οι Korn μοιράζονται τη live εκτέλεση του τραγουδιού τους «Worst Is On It Way».

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τους «Requiem» από τη Loma Vista Recordings και την παγκόσμια εκδήλωση «Requiem Mass» με μια ιδιαίτερη τελετή και μία επική ζωντανή εμφάνιση στη Μεθοδικιστική Εκκλησία του Hollywood United στο Λος Άντζελες νωρίτερα φέτος, οι Korn παρουσιάζουν το νέο live single «Worst Is On It Way (Requiem Mass)» από την ηχογράφηση της εκδήλωσης.

Οι Korn κυκλοφόρησαν επίσης πρόσφατα ένα νέο βίντεο για το «Worst Is On Its Way» σε σκηνοθεσία των Craig Bernard και Culley Bunker.

Το βίντεο καταγράφει σε γκρίζο τόνο τη δυναμική εκτέλεση του τραγουδιού από το συγκρότημα, καθώς κάθε μέλος των Korn διαλύεται σε κινούμενα σωματίδια με μια σειρά από οπτικά εφέ.

Το άλμπουμ «Requiem» των Korn περιλαμβάνει 9 τραγούδια και το επιτυχημένο single «Start The Healing», το οποίο έφτασε στο Nο. 1 του Active Rock Chart στις ΗΠΑ, καθώς και τραγούδια που είχαν ήδη κυκλοφορήσει, όπως το «Forgotten», το οποίο το Rolling Stone χαρακτήρισε «εκρηκτικό» και το «Lost In The Greatness».

Έχοντας αντλήσει δύναμη από μία νέα δημιουργική διαδικασία χωρίς χρονικούς περιορισμούς, οι Korn μπόρεσαν να κάνουν πράγματα με το «Requiem» που δεν μπορούσαν πάντα να κάνουν τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Οι Korn αφιέρωσαν επιπλέον χρόνο για να πειραματιστούν μαζί και να ηχογραφήσουν επιμελώς σε αναλογική μαγνητοταινία, διαδικασίες που ανέδειξαν νέες ηχητικές διαστάσεις και υφές στη μουσική τους.

Η παράσταση «Requiem Mass» μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο για να την ζήσουν όλοι, ζωντανά από την εκκλησία στο κανάλι των Korn στο YouTube.

Για να παρευρεθούν στην εκδήλωση, οι θεατές έπρεπε να φορούν μαύρη ενδυμασία και ενθαρρύνθηκαν να φέρουν μαζί τους ένα σύμβολο ή ένα αντικείμενο μνήμης προς τιμήν ενός αγαπημένου προσώπου τους που έχει φύγει από τη ζωή για να μπει στο φέρετρο ως μέρος της τελετής.