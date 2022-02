Οι Korn κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Requiem»

Το «Requiem» είναι ένα άλμπουμ που γεννήθηκε από την άνεση του χρόνου και την δυνατότητα να δημιουργείς χωρίς πίεση.

Οι Korn παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ «Requiem».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 9 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το ξεχωριστό hit single «Start The Healing» και τραγούδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, όπως το «Forgotten», το οποίο το Rolling Stone περιέγραψε ως «εκρηκτικό» και το «Lost In The Grandeur», το οποίο αποκαλύφθηκε λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του «Requiem» ως μια τελευταία πρόγευση του δίσκου.

Την παραγωγή του «Requiem», το οποίο κυκλοφορεί από τη Loma Vista Recordings, έχουν επιμεληθεί οι Korn και ο Chris Collier.

Οι Korn άντλησαν ενέργεια από μια νέα δημιουργική διαδικασία απαλλαγμένη από χρονικούς περιορισμούς, και μπόρεσαν να κάνουν με το «Requiem» πράγματα που δεν μπορούσαν πάντα να κάνουν τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όπως το να αφιερώσουν επιπλέον χρόνο για να πειραματιστούν μαζί ή να κάνουν ηχογραφήσεις σε αναλογικές μαγνητοταινίες, μέθοδοι που έδωσαν στη μουσική τους νέες ηχητικές διαστάσεις και διαφορετικά στιλ.

Για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του «Requiem», οι Korn θα δώσουν δύο sold-out συναυλίες, την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου, στο στάδιο «Banc Of California» του Λος Άντζελες μαζί με τους System Of A Down, τους Helmet και τους Russian Circles.

Επίσης, με αφορμή την κυκλοφορία του «Requiem», οι Korn πραγματοποίησαν την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου μία ζωντανή εκδήλωση ακρόασης του «Requiem» στην εκκλησία Hollywood United Methodist Church του Λος Άντζελες, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά και από το κανάλι της μπάντας στο YouTube.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ξανά στο κανάλι των Korn στο YouTube τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου στις 08:00 ώρα Ελλάδας για τους διεθνείς θαυμαστές.

Στις 4 Μαρτίου, οι Korn θα ξεκινήσουν μία νέα περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες στην οποία θα συνοδεύονται από τους Chevelle και Code Orange.

Από τη δημιουργία τους μέχρι σήμερα, οι Korn έχουν καταγράψει πωλήσεις 40 εκατομμυρίων άλμπουμ παγκοσμίως, έχουν κερδίσει δύο βραβεία Grammy, έχουν περιοδεύσει αμέτρητες φορές σε όλο τον κόσμο και έχουν σημειώσει πολλά ρεκόρ που πιθανότατα δεν θα καταρριφθούν ποτέ.

Οι Korn συνεχίζουν να διευρύνουν τα όρια του rock, του alternative και του metal, ενώ παραμένουν επιρροή για πλήθος οπαδών και γενιές καλλιτεχνών σε όλο τον κόσμο.

Ακούστε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: