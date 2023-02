Οι Korn κυκλοφορούν το EP έκπληξη «Requiem Mass»

Ένα νέο EP με ζωντανές εκτελέσεις τραγουδιών του άλμπουμ «Requiem» των Korn.

Οι Korn κυκλοφορούν ένα νέο EP με πέντε τραγούδια με αφορμή την πρώτη επέτειο του τελευταίου άλμπουμ τους «Requiem».

Στις 3 Φεβρουαρίου 2022, οι Korn πραγματοποίησαν μία από τις πιο μοναδικές εμφανίσεις της καριέρας τους – μία ζεστή τελετή με την παρουσία 300 ατόμων και μία επική συναυλία στην εκκλησία Hollywood United Methodist Church στο Λος Άντζελες.

Στην εκδήλωση, που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του διαδικτύου, οι Korn τίμησαν τις ψυχές που είχαν φύγει από τη ζωή, ειδικά εκείνες που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς πανδημίας COVID-19.

Η μουσική από εκείνη τη βραδιά κυκλοφορεί επίσημα για πρώτη φορά στο EP «Requiem Mass», που περιέχει πέντε από τις καλύτερες στιγμές της εμφάνισης.

Ταυτόχρονα, οι Korn δημοσιεύουν το υλικό από την εκδήλωση που αρχικά μεταδόθηκε ζωντανά στο YouTube. Το EP κυκλοφορεί τώρα από τη Loma Vista Recordings σε ψηφιακή μορφή, βινύλιο περιορισμένης έκδοσης και 2xCD deluxe edition σε συσκευασία με το αρχικό άλμπουμ «Requiem».

Το «Requiem», του οποίου την παραγωγή έκαναν ο Chris Collier και οι Korn, έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Hard Rock Albums Chart του Billboard. Επίσης, έκανε είσοδο στο Νο. 2 στα charts των Top Rock Albums και Top Alternative Albums και έφτασε στο Νο. 14 στο γενικό chart του Billboard 200.

Ο μπασίστας Reginald «Fieldy» Arvizu τωνKorn ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2021 ότι επρόκειτο να αποσυρθεί από τις περιοδείες του συγκροτήματος προκειμένου να «θεραπευτεί» μετά την «επιστροφή» του σε κάποιες «κακές συνήθειες». Τον αντικατέστησε προσωρινά ο Roberto «Ra» Díaz των Suicidal Tendencies.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει κάνει εμφανίσεις με τουςKorn για σχεδόν δύο χρόνια, ο Fieldy συμμετείχε στο «Requiem».

Το EP «Requiem Mass» περιέχει τις ζωντανές εκτελέσεις τραγουδιών από το τελευταίο άλμπουμ των Korn όπως το «Start The Healing», το «Lost In The Grandeur», το «Let Dark Do The Rest», μεταξύ άλλων.

Βρείτε επίσης παρακάτω το EP μαζί με το αρχικό άλμπουμ «Requiem».