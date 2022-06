Η κόρη και η εγγονή του Elvis Presley λένε ότι το «Elvis» ξυπνάει «τραύματα γενεών»

Η Lisa Marie Presley και η Riley Keough μίλησαν για τα πολυσύνθετα συναισθήματα που δημιούργησε στην οικογένειά τους η ταινία «Elvis» του Baz Luhrmann.

Σε ένα απόσπασμα του αφιερώματος «Exclusively Elvis: A Special Edition of 20/20», που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης στο ABC News, η μητέρα και η κόρη μίλησαν με ενθουσιασμό για τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Austin Butler στον ρόλο του πατέρα της Lisa Marie και του παππού της Keough, του αείμνηστου Elvis Presley.

«Ήταν μια πολύ συναισθηματική εμπειρία. Όπως είπε και η Riley, φέρνει στην επιφάνεια τα τραύματα των γενεών – με την καλή έννοια», ανέφερε η Lisa Marie Presley.

«Και η Riley, μετά από 5 λεπτά, έλεγε ήδη: «Τελείωσα». Έκλαιγε ήδη και εγώ έκλαιγα», πρόσθεσε.

Η Riley Keough είπε: «Ήταν πολύ έντονο. Ως ταινία, είναι απλά μια εξαιρετική ταινία».

Λίγες ημέρες νωρίτερα η εκπομπή «Good Morning America» μετέδωσε μια συνέντευξη της Priscilla Presley για την ταινία. Η Priscilla Presley συνάντησε την Olivia DeJonge, η οποία την υποδύεται στην ταινία «Elvis» και μίλησε για τα συναισθήματα που βίωσε βλέποντας τη ζωή της να μεταφέρεται στην οθόνη.

«Καθόμουν εκεί και έβλεπα αυτή την ταινία και έλεγα: «Θεέ μου, μακάρι να μπορούσε να το δει αυτό»», είπε η Priscilla για την ταινία και για το πώς πιστεύει ότι θα αντιδρούσε ο εκλιπών πρώην σύζυγός της, Elvis Presley. «Ήταν τέλεια».

Επίσης, μίλησαν για μια σκηνή της ταινίας όπου η Priscilla ζητάει από τον Elvis να αναζητήσει θεραπεία για την «εξάρτησή του από τα ναρκωτικά», με την Priscilla να λέει ότι η σκηνή «της ξύπνησε αναμνήσεις».

«Όσο περνούσε ο καιρός γινόταν όλο και πιο τρομακτικό το γεγονός ότι εκείνος επαναστατούσε», θυμήθηκε.

Η Priscilla εξήρε επίσης την εμφάνιση του Austin Butler στον ρόλο του Elvis Presley.

«Ο Austin ήταν απλά απίστευτος. Καθώς την παρακολουθούσα, στην πραγματικότητα, έλεγα: «Ουάου, αυτή είναι μια ταινία που (ο Elvis) θα λάτρευε πραγματικά. Δείχνει ποιος ήταν, τι προσπαθούσε να πετύχει, ποια ήταν τα όνειρά του».

Η Priscilla Presley σημείωσε ότι αν και είναι «περίεργο» να βλέπει να την υποδύεται μια ηθοποιός στη μεγάλη οθόνη, είναι ευχαριστημένη με την εμφάνιση της Olivia DeJonge στην ταινία.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που ήταν ευαίσθητη και που νοιαζόταν και που ήταν και λίγο δυνατή μαζί του, και ξέρετε, νομίζω ότι έκανε πολύ, πολύ καλή δουλειά, εξεπλάγην ευχάριστα», παραδέχτηκε.

Η ταινία «Elvis», με πρωταγωνιστές τον Austin Butler και τον Tom Hanks, κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 23 Ιουνίου.

“Five minutes in … she was already crying, and I was crying.”@LisaPresley and @RileyKeough share what it was like to watch #ElvisMovie for the first time. @ChrisConnelly https://t.co/d9AnxcnoOn pic.twitter.com/0zxBabuHld

— Good Morning America (@GMA) June 21, 2022