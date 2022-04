Οι KISS κυκλοφορούν το live album «Off The Soundboard: Live In Virginia Beach»

Το live album συναντά τη μακροχρόνια σύνθεση των KISS στην πρώτη ολοκληρωμένη περιοδεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις 11 Μαρτίου οι KISS θα κυκλοφορήσουν την επόμενη έκδοση της επίσημης σειράς live bootlegs «Off The Soundboard» με το «KISS – Off The Soundboard: Live In Virginia Beach», το οποίο ηχογραφήθηκε ζωντανά στο «Virginia Beach Amphitheatre» στις 25 Ιουλίου 2004.

Το «Live In Virginia Beach», η δεύτερη κυκλοφορία στη σειρά ζωντανών ηχογραφήσεων «Off The Soundboard», θα είναι διαθέσιμο για streaming και download, καθώς και σε standard τριπλό LP βινύλιο σε μαύρο χρώμα, σε διπλό CD και σε μια περιορισμένη έκδοση τριών βινυλίων 180γρ σε αδιαφανές πράσινο χρώμα.

Όλες οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες αποκλειστικά μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος των KISS.

Στο «Off The Soundboard: Live In Virginia Beach» συναντάμε το θρυλικό συγκρότημα βρίσκεται εν μέσω του «Rock The Nation Tour», της πρώτης ολοκληρωμένης περιοδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες της μακροχρόνιας σύνθεσης των KISS: Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer και Eric Singer.

Το live album περιλαμβάνει 20 τραγούδια που καλύπτουν την ολόκληρη τη σταδιοδρομία των KISS.

Μεταξύ τους κλασικά κομμάτια όπως τα «Lick It Up», «I Love It Loud» και το «I Was Made For Lovin’ You», που έγινε παγκόσμια επιτυχία και ανέβηκε στο Νο. 11 του Billboard το 1979, καθώς και τα αιώνια αγαπημένα τραγούδια των οπαδών των KISS, «Makin’ Love», «King Of The Night Time World» και «100,000 Years», που εμβαθύνουν στην εκπληκτική δισκογραφία 40+ ετών του συγκροτήματος.

Οι KISS αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα στην ιστορία σε επίπεδο ζωντανών εμφανίσεων, ενώ το 1975 κυκλοφόρησαν το «Alive!», το οποίο θεωρείται ως το καλύτερο live alvum όλων των εποχών.

Η σειρά «KISS – Off The Soundboard» συνεχίζει την ιστορική κληρονομιά των πρωτοποριακών live album του συγκροτήματος με ένα ντοκουμέντο των θεαματικών υπερπαραγωγών που είναι κάθε συναυλία των KISS.

Γνωστοί για τις εμβληματικές εμφανίσεις τους, οι KISS έχουν αποδείξει εδώ και δεκαετίες γιατί είναι αναμφισβήτητα το πιο εμβληματικό live act της rock μουσικής, ενώ η λαμπρή κληρονομιά του συγκροτήματος έχει σφραγιστεί από παγκόσμιες περιοδείες που έχουν σπάσει ρεκόρ.

Το tracklist του «KISS – Off The Soundboard: Live In Virginia Beach»

Disc 1

1. Love Gun

2. Deuce

3. Makin’ Love

4. Lick It Up

5. Christine Sixteen

6. Tears Are Falling

7. She

8. Got To Choose

9. I Love It Loud

10. I Want You

Disc 2

1. Psycho Circus

2. King Of The Night Time World

3. War Machine

4. 100,000 Years

5. Unholy

6. Shout It Out Loud

7. I Was Made For Lovin’ You

8. Detroit Rock City

9. God Gave Rock ‘N’ Roll To You II

10. Rock and Roll All Nite