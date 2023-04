KISS: Ο Gene Simmons ένιωσε αδιαθεσία στη σκηνή – Διακόπηκε η συναυλία

Οι KISS αναγκάστηκαν να διακόψουν μία από τις συναυλίες τους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο Gene Simmons ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 12 Απριλίου κατά τη διάρκεια συναυλίας των KISS στην πόλη Μανάους της Βραζιλίας, στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους.

Στη μέση της βραδιάς, ο 73χρονος μπασίστας χρειάστηκε να καθίσει στη σκηνή και να σταματήσει προσωρινά τη συναυλία, ενώ μέλη του προσωπικού του συγκροτήματος έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Διαφήμιση

Σύμφωνα με το ACritica, η συναυλία διακόπηκε μόνο για περίπου πέντε λεπτά πριν ο Gene Simmons επιστρέψει και πάλι στη σκηνή και συνεχίσει να παίζει για το υπόλοιπο της παράστασης.

«Θα πρέπει να σταματήσουμε», είπε ο Paul Stanley των KISS στο κοινό όταν παρατήρησε ότι ο Gene Simmons είχε καθίσει. «Ξέρετε πόσο αγαπάμε τον Gene και προφανώς αισθάνεται αδιαθεσία. Και θα πρέπει να σταματήσουμε για να τον φροντίσουμε, γιατί τον αγαπάμε, σωστά;», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ζήτησε από το κοινό να φωνάξει «Gene», καθώς ο μπασίστας λάμβανε φροντίδα από το προσωπικό. Ενώ καθόταν, ο Gene Simmons έπαιξε λίγο από το μπάσο στο τραγούδι «Say Yeah» (2010) των KISS, πριν επιστρέψει στο μπροστινό μέρος της σκηνής.

Την επόμενη ημέρα, την Πέμπτη 13 Απριλίου, ο Gene Simmons εξήγησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία λόγω αφυδάτωσης.

«Γεια σε όλους, ευχαριστώ για τις θερμές ευχές. Είμαι καλά. Χθες στο στάδιο του Μανάους στη Βραζιλία, ένιωσα αδυναμία λόγω αφυδάτωσης. Σταματήσαμε για περίπου πέντε λεπτά, ήπια λίγο νερό και μετά όλα ήταν καλά. Τίποτα το σοβαρό», έγραψε.

Hey everybody, thanks for the good wishes. I’m fine. Yesterday at Manaus Stadium in Brazil, experienced weakness because of dehydration. We stopped for about five minutes, I drank some water, and then all was well. Nothing serious. Tomorrow, Bogota Stadium. See you there!

Ο Gene Simmons επιβεβαίωσε επίσης ότι οι KISS θα πραγματοποιήσουν κανονικά όλες τις προγραμματισμένες συναυλίες τους, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισής τους το Σάββατο 15 Απριλίου στο Monsters Of Rock Festival της Κολομβίας, όπου θα μοιραστούν τη σκηνή με άλλα είδωλα της rock όπως οι Deep Purple, οι Helloween, οι Saxon και οι Scorpions.

Οι KISS ξεκίνησαν την περιοδεία τους «End Of The Road» το 2019 και επιβεβαίωσαν ότι θα ήταν και το τέλος των ζωντανών εμφανίσεών τους.

Οι τελευταίες συναυλίες της αποχαιρετιστήριας περιοδείας των KISS θα λάβουν χώρα στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 1 και 2 Δεκεμβρίου.

Δείτε παρακάτω τα βίντεο που τράβηξαν οι θεατές από τη στιγμή που ο Gene Simmons ένιωσε αδιαθεσία στη σκηνή.

Hopefully Gene is okay. 🤟🏼

Yesterday KISS resumed their End Of The Road tour in Manaus, Brazil which is the start of their "final 50 shows". Early in the show, while performing "Say Yeah" Gene Simmons was not feeling well and had to sit in a chair for the song.

**UPDATE**

I'm… pic.twitter.com/F2PygWJ9B4

— 𝙴𝚍 𝚆𝚒𝚓𝚐𝚖𝚊𝚗 (@evilonline) April 13, 2023