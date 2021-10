KISS: Επετειακή έκδοση για τα 45 χρόνια του άλμπουμ «Destroyer»

Το «Destroyer» θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ των KISS.

Οι KISS παρουσιάζουν με το «Beth (Acoustic Mix)» ένα από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια που θα συμπεριλαμβάνονται στις deluxe επετειακές εκδόσεις για τα 45 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ τους «Destroyer».

Η πρωτότυπη έκδοση του «Beth» κυκλοφόρησε το 1976 και έφτασε στο Νο. 7 του Billboard Hot 100.

Σε αυτή τη νέα ακουστική μίξη του «Beth», χρησιμοποιήθηκε το τμήμα της ακουστικής κιθάρας από τα αναλογικά multi-tracks και αποκαταστάθηκε πλήρως για να αναμιχθεί με τα τμήματα πιάνου, φωνητικών και συνθεσάιζερ της αρχικής ηχογράφησης, προσθέτοντας μια φρέσκια αλλά και γνώριμη αίσθηση σε αυτό το εμβληματικό τραγούδι.

Το «Destroyer» κυκλοφόρησε το 1976 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ των KISS. Περιλαμβάνει τραγούδια που αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια των συναυλιών της μπάντας αλλά και αγαπημένες επιλογές του κοινού, όπως τα «Detroit Rock City», «Shout It Out Loud», «God Of Thunder» και «Beth».

Επίσης, είναι το πρώτο άλμπουμ των KISS που σημείωσε πωλήσεις ενός εκατομμυρίου αντιτύπων στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του και κατέχει τον τίτλο του άλμπουμ του συγκροτήματος με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Στις 19 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει από την UMe / Universal Music η επετειακή επανέκδοση «KISS – Destroyer 45th» σε ποικιλία εκδόσεων, όπως Super Deluxe box set με 4 CD + Blu-ray Audio, διπλό μαύρο βινύλιο, σε περιορισμένη έκδοση διπλού χρωματιστού (κίτρινου και κόκκινου) βινυλίου, διπλό CD και ψηφιακά.

Οι KISS προσέλαβαν ως παραγωγό για την ηχογράφηση του πρωτότυπου άλμπουμ του «Destroyed» τον Bob Ezrin, ο οποίος βοήθησε το συγκρότημα να ανέβει επίπεδο τόσο ηχητικά όσο και δημιουργικά.

Το άλμπουμ αποτέλεσε επίσης δείγμα της εξέλιξης των KISS ως μουσικοί και τραγουδοποιοί προχωρώντας σε πειραματισμούς με νέους ήχους, που είχαν τη μορφή μίας περισσότερο ήπιας πλευράς τραγουδιών που συμπεριλάμβανε το «Do You Love Me?», αλλά και τραγουδιών με ορχηστρικές ενορχηστρώσεις, όπως το «Great Expectations» και το «Beth».

Μετά την τεράστια επιτυχία του «Alive!» το 1975, το οποίο κατέλαβε το Νο. 9 των Ηνωμένων Πολιτειών, το «Destroyer» ήταν το άλμπουμ που έφερε τους KISS στο προσκήνιο και τους μετέτρεψε σε παγκόσμια ροκ είδωλα.

Η Universal Music Enterprises (UMe) γιορτάζει την κληρονομιά αυτού του σπουδαίου άλμπουμ με έναν εντυπωσιακό αριθμό bonus υλικού.

Το CD 1 περιλαμβάνει το αρχικό άλμπουμ σε remastered που πραγματοποιήθηκε στο Abbey Road Mastering, ενώ το CD 2 περιλαμβάνει 15 demos από τα προσωπικά αρχεία του Paul Stanley και του Gene Simmons, εκ των οποίων 9 είναι ακυκλοφόρητα.

Το CD 3 είναι γεμάτο με outtakes από το στούντιο, εναλλακτικές εκδόσεις / μίξεις και επεξεργασίες, όπως η ολοκαίνουργια λιτή μίξη του «Beth (Acoustic Mix)», ενώ το CD 4 περιέχει την ηλεκτρισμένη συναυλία των KISS στο «L’Olympia» στο Παρίσι στις 22 Μαΐου 1976.

Για τις ανάγκες του δίσκο Blu-ray Audio επιστρατεύτηκε ο Steven Wilson, ο οποίος δημιούργησε μια πρωτοποριακή μίξη Dolby Atmos και 5.1 surround του αρχικού άλμπουμ του «Destroyer», καθώς και δύο bonus κομμάτια, το «Beth (Acoustic Mix)» και το «Sweet Pain (Original Guitar Solo)». Το τελευταίο περιλαμβάνει το αρχικό σόλο του Ace Frehley στην κιθάρα που δεν συμπεριλήφθηκε στο αρχικό άλμπουμ και είναι διαθέσιμο στο «Destroyer: Resurrected» του 2012.

Επιπλέον, το Super Deluxe box διαθέτει μια υπερπολυτελή σειρά από συλλεκτικά αναμνηστικά αντικείμενα των KISS, όπως μια ολοκληρωμένη αναδημιουργία του αρχικού KISS Army Kit με τον αρχικό φάκελο.

Το σύνολο του περιεχομένου είναι τοποθετημένο σε κουτί με καπάκι και διαθέτει το αυθεντικό εξώφυλλο του Ken Kelly για το «Destroyer», αναμφισβήτητα ένα από τα πιο εμβληματικά εξώφυλλα της ροκ, αποτελώντας το το απόλυτο συλλεκτικό αντικείμενο για κάθε θαυμαστή των KISS.