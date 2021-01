Οι Kings of Leon επιστρέφουν με νέα μουσική – Ακούστε τα teasers από τέσσερα τραγούδια

Αποσπάσματα από τέσσερα καινούργια τραγούδια μοιράστηκαν οι Kings of Leon.

Οι Kings of Leon επιστρέφουν με νέα μουσική.

Η οικογένεια Followill ξεκίνησε τη νέα χρονιά δημοσιεύοντας στα κοινωνικά δίκτυα αποσπάσματα από τέσσερα νέα τραγούδια.

Οι Kings of Leon άρχισαν να προαναγγέλλουν τη δισκογραφική επάνοδό τους με ένα δείγμα από το upbeat τραγούδι «Must Catch The Bandit» και το μελαγχολικό «Feel The Way You Do», σημειώνοντας ότι πρόκειται να κυκλοφορήσουν την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου.

Τα teasers συνοδεύονταν από σύντομα ασπρόμαυρα βίντεο με τα μέλη της μπάντας.

Οι Kings of Leon συνέχισαν τις αποκαλύψεις δημοσιεύοντας ένα απόσπασμα από ένα catchy τραγούδι με τον τίτλο «Dancing In Your Head» και από ένα βαθυστόχαστο τραγούδι με τον τίτλο «Spin It Like We Can», χωρίς να ανακοινώνουν πότε θα κυκλοφορήσουν τα δύο συγκεκριμένα κομμάτια.

Μέχρι στιγμής οι Caleb, Jared, Matthew και Nathan Followill δεν έχουν διευκρινίσει αν τα τέσσερα επερχόμενα τραγούδια θα αποτελούν μέρος ενός καινούργιου άλμπουμ.

Το τελευταίο ολοκληρωμένο άλμπουμ των Kings of Leon ήταν το «Walls», το οποίο κυκλοφόρησε από την RCA Records / Sony Music το 2016 για να χαρίσει στο γκρουπ το πρώτο του No. 1 στο chart του Billboard 200.

Στα τέλη του Μαρτίου του 2020, εν μέσω του lockdown, το rock συγκρότημα μοιράστηκε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Going Nowhere», προωθώντας την εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.