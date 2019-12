King Princess: Η ανερχόμενη pop star που θα απασχολήσει το 2020

Η King Princess θα μας απασχολήσει έντονα το 2020 με τον ιδιαίτερο pop ήχο και το ξεχωριστό ρεπερτόριό της.

Έχοντας ζήσει όλη της τη ζωή στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, η King Princess είναι μία τραγουδίστρια – τραγουδοποιός που έχει ήδη ξεχωρίσει στα μάτια της μουσικής βιομηχανίας, καθώς πρόσφατα υπέγραψε με το label του Mark Ronson και τη Sony Music.

Μεγαλωμένη σε μουσική οικογένεια, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των παιδικών της χρόνων στο στούντιο του πατέρα της μαθαίνοντας πιάνο και κιθάρα.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της έχει τραγουδήσει ήδη σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο όπως το «Coachella», το «Governors Ball», το «Glastonbury», το «Life Is Beautiful», το «Lollapalooza» και το «Austin City Limits».

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το παρθενικό άλμπουμ της «Cheap Queen», το οποίο έλαβε σημαντικές κριτικές από έντυπα όπως οι The New York Times, το New York Magazine και το Entertainment Weekly.

Ο πρώτος ολοκληρωμένος δίσκος της κυκλοφόρησε βέβαια μετά από ένα πολύ επιτυχημένο debut single με τίτλο «1950» που αυτή τη στιγμή μετράει πάνω από 250 εκατομμύρια streams.

Το 2019 κλείνει για την King Princess με την ανακοίνωση ότι θα συνοδεύει τον Harry Styles στην επερχόμενη περιοδεία του για το άλμπουμ «Fine Line», αποδεικνύοντας ότι η καλλιτέχνιδα με τον ιδιαίτερο pop ήχο και το ξεχωριστό ρεπερτόριό της, θα μας απασχολήσει έντονα το 2020.