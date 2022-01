Kimi: Γνωρίστε την ανερχόμενη εκπρόσωπο της γυναικείας rap σκηνής στην Ελλάδα

Η αισθησιακή και επιβλητική παρουσία της Kimi τραβάει τα βλέμματα.

H 22χρονη Kimi είναι η εκπρόσωπος της νέας γενιάς των γυναικείας rap σκηνής.

Η ανερχόμενη ράπερ έδωσε μία πρώτη γεύση από το ταλέντο της με τη συμμετοχή της στο άλμπουμ «My Name Is Vol.1» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο.

Επρόκειτο για μια πρωτοβουλία του Μιχάλη Σταθάκη, ιδρυτή και ιδιοκτήτη της Mad House Records, η οποία έδωσε την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν για πρώτη φορά τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό.

Το πρώτο επίσημο single της Kimi έχει τον τίτλο «Nike Boyz» και ξεχωρίζει για το catchy flow και τους στίχους του, τους οποίους υπογράφει η ίδια. Η παραγωγή έχει τη σφραγίδα των Simmi και Rebound.

Η αισθησιακή και επιβλητική παρουσία της Kimi τραβάει από τα πρώτα δευτερόλεπτα τα βλέμματα στο music video για το «Nike Boyz», το οποίο επιμελήθηκαν οι Undertube και είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της Mad House Records στο YouTube.

Η Kimi βάζει φωτιά στην ελληνική rap χωρίς να έχει διάθεση να απολογηθεί σε κανέναν και τραντάζει τα στερεότυπα της ανδροκρατούμενης μέχρι σήμερα σκηνής.

Το «Nike Boyz» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις υπηρεσίες streaming από τη Mad House Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.