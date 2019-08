Η αιθέρια κι αισθησιακή φωνή της Kimbra θα σας αιχμαλωτίσει σ’ ένα ατελείωτο ταξίδι απόλαυσης του νου.

Η Enter Events παρουσιάζει την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου για πρώτη φορά στην Ελλάδα την superstar ερμηνεύτρια και μουσικό φαινόμενο Kimbra!

Τη βραδιά εκείνη το Main Stage του «Gazarte» θα υποδεχτεί μια από τις καλύτερες φωνές της τελευταίας δεκαετίας παγκοσμίως.

Πολυβραβευμένη σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία με καθολική αναγνώριση σε όλο τον πλανήτη, κάτοχος 2 βραβείων Grammy, φωνή της παγκόσμιας επιτυχίας «Somebody That You Used To Know» στο πλευρό του Gotye, με 3 Άλμπουμ στο ενεργητικό της, αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες καλλιτέχνιδες της Ωκεανίας τα τελευταία χρόνια.

Η αιθέρια κι αισθησιακή φωνή της με τη συνοδεία κιθάρας, πιάνου και κοντραμπάσου θα σας αιχμαλωτίσει σ’ ένα ατελείωτο ταξίδι απόλαυσης του νου!

Η Kimbra έρχεται να μας παρουσιάσει κυρίως την τελευταία της δουλειά, το άλμπουμ «Primal Heart» που κυκλοφόρησε πέρσι ,καθώς και άλλες της επιτυχίες. Ο δίσκος αποτελεί ένα ηχητικό σύνολο όπου χωρίς να αφήνει πίσω της τα στοιχεία που την έχουν κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο, υιοθετεί μια πιο minimal προσέγγιση.

Το «Primal Heart» που πραγματεύεται την επιστροφή στον πυρήνα της ανθρωπιάς μας, μοιάζει με τον κατάλληλο δίσκο για να εξερευνήσει κανείς τον άνθρωπο μέσα από τον καλλιτέχνη.

Μοιάζει σαν ένα από αυτά τα οικεία απογεύματα που εμφανίζεται στη ζωή ξανά και ξανά απλά με την Kimbra να προσθέτει τις έντονες και συγκλονιστικές συναισθηματικές πινελιές σε μια σπάνια, απογυμνωμένη ενσάρκωση από κιθάρα, upright bass και πιάνο!

Η Kimbra στην καριέρα της συνδυάζει pop με κλασσικό R&B, jazz και μούζικαλ rock στοιχεία. Οι επιρροές της ποικίλουν από Prince και Minnie Riperton έως Björk και Jeff Buckley.

Η πορεία της περιλαμβάνει μια πληθώρα εμπειριών κι επιτυχιών από τη συμμετοχή της σε τραγούδι [«Made to Love»] του σπουδαίου Αμερικάνου R&B τραγουδιστή John Legend μέχρι την εμφάνιση της σ’ ένα από τα σπουδαιότερα χιουμοριστικά show της Αμερικής, αλλά και παγκοσμίως, το «Saturday Night Live» με το «Somebody That I Used to Know».

Και ο κατάλογος συνεχίζεται με παρουσία σε show του Calvin Klein, με το βραβείο «One to Watch» των Rolling Stone Awards, με τη συμμετοχή της στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ωκεανίας και του υπόλοιπου πλανήτη.

Το τραγούδι της «Good Intent» ακούστηκε σε επεισόδιο της γνωστής δραματικής σειράς «Grey’s Anatomy», καθώς και στο video game «The Sims 3: Pets», ενώ το κομμάτι «With My Hands» ακούγεται στην ταινία «Frankenweenie» του Tim Burton!

Πληροφορίες

Gazarte – Main Stage

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Εισιτήρια προπωλούνται απο 15€, μέσω του δικτύου καταστημάτων του viva.gr

Εισιτήρια διατίθενται τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, WIND, Viva Kiosks (Συνταγμα & Τεχνόπολη), Yoleni’s Greek Gastronomy center (Σόλωνος 9, Αθήνα) και online στα Viva.gr, Gazarte, Enter Events.

Doors Open: 20:30

Προπώληση: Όρθιοι – 15€ | Ζώνη Γ’ – 19€ | Ζώνη Β’ – 25€ | Ζώνη Α’ – 29€

Ταμείο: Όρθιοι – 17€ | Ζώνη Γ’ – 21€ | Ζώνη Β’ – 27€ | Ζώνη Α’ – 31€