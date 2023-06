Kim Petras: Πώς η Britney Spears τη βοήθησε να μάθει αγγλικά όταν ήταν παιδί

Η Kim Petras ευχαριστεί την Britney Spears για πολλά περισσότερα από την επιρροή της στην pop μουσική.

Κατά τη διάρκεια μίας εμφάνισής της στην εκπομπή «Today» με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της «Feed The Beast», η Γερμανίδα pop star αποκάλυψε ότι έμαθε να μιλάει αγγλικά εν μέρει παρακολουθώντας βίντεο με την Britney Spears.

Η Kim Petras πραγματοποίησε μία ζωντανή εμφάνιση για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ της στη Νέα Υόρκη το πρωί της Παρασκευής, στο πλαίσιο της σειράς Citi Concert Series 2023 της πρωινής εκπομπής του NBC.

Ενώ βρισκόταν στη σκηνή, η Kim Petras ρωτήθηκε από τους παρουσιαστές για την άνοδό της, καθώς και για το γεγονός ότι παρακολουθούσε στο YouTube βίντεο αγγλόφωνων καλλιτεχνών για να τη βοηθήσουν να μάθει τη γλώσσα όταν ήταν παιδί.

«Έβλεπα πολύ Britney Spears», παραδέχθηκε η Kim Petras γελώντας.

Η Kim Petras, η οποία νωρίτερα φέτος έγινε ο πρώτος τρανσέξουαλ καλλιτέχνης που νίκησε σε μία σημαντική κατηγορία των Βραβείων Grammy και έλαβε επίσης από το Billboard το Chartbreaker Award στην εκδήλωση Women In Music 2023, περιέγραψε επίσης πώς σκοπεύει να περάσει το υπόλοιπο του Μήνα Υπερηφάνειας.

«Θα πάω σε μερικά κλαμπ. Πιθανότατα θα αράξω σε μπαρ, θα δω τους φίλους μου και θα περάσω υπέροχα», είπε.

Όταν βρέθηκε στο στούντιο του «Today», η Kim Petras ήπιε μαργαρίτες με τους παρουσιαστές της εκπομπής και αποκάλυψε με ποιους καλλιτέχνες θα ήθελε να συμπράξει δισκογραφικά στο μέλλον, μετά τις συνεργασίες της με τον Sam Smith και τη Nicki Minaj.

«Αγαπώ πολύ τη Lana Del Rey, είμαι μεγάλη θαυμάστριά της. Λατρεύω τη M.I.A. Πάντα ήθελα να κάνω ένα τραγούδι με τον Babyface. Με τον Diplo, λατρεύω τον Diplo», απάντηση

Στη συνέχεια, μιλώντας για την ιστορική νίκη της στα Grammy και το βραβείο για την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο/Γκρουπ που κέρδισε μαζί με τον Sam Smith για τη συνεργασία τους στο «Unholy», η Kim Petras εξέφρασε την ελπίδα της ότι η επιτυχία της θα αποτελέσει «ένα βήμα προς την κατεύθυνση απλώς της γενικότερης αποδοχής των τρανσέξουαλ ανθρώπων από την κοινωνία».

«Είχα πραγματικά δύσκολη παιδική ηλικία και σχολική ζωή και όλα αυτά και εξακολουθώ να περνάω δύσκολα», ανέφερε.

«Ελπίζω να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται αισιόδοξοι ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, ανεξάρτητα από την ταυτότητα του φύλου τους ή την προέλευσή τους. Αν είσαι πραγματικά καλός σε κάτι και δουλεύεις πολύ σκληρά και είσαι καλός με τους ανθρώπους, μπορείς να πετύχεις τα πάντα», τόνισε.

«Δεν έχει σημασία αν σε φοβίζει, πρέπει απλώς να κάνεις αυτό που είναι το πάθος σου. Και για μένα αυτό είναι η pop μουσική», πρόσθεσε η Kim Petras.

Kim Petras reveals some of her dream collaborations, including Lana del Rey and Babyface! #feedthebeast @citibank #citiconcertseries pic.twitter.com/lGHgw4zAsY

— TODAY (@TODAYshow) June 23, 2023