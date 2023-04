Kim Petras και Nicki Minaj συνεργάζονται στο νέο single «Alone»

Η Kim Petras και η Nicki Minaj ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Η Kim Petras κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο νέο single της «Alone» σε συνεργασία με τη Nicki Minaj.

Το «Alone» είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι για την Kim Petras. Η Γερμανίδα τραγουδίστρια της pop ενώνει τις δυνάμεις της με μία από τις μεγαλύτερες εμπνεύσεις της, το είδωλο της hip-hop Nicki Minaj και χρησιμοποιεί ένα sample από την κλασική club επιτυχία «Better Off Alone» (1999) της Alice Deejay, στον ρυθμό της οποίας μεγάλωσε.

Το «Alone» ακολουθεί το single «brrr» και τον θρίαμβο της Kim Petras στα Βραβεία Grammy 2023, όπου πραγματοποίησε μια αξέχαστη εμφάνιση με τον Sam Smith και κέρδισε το βραβείο για την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα με την επιτυχία τους «Unholy».

Το «Unholy» έγινε γρήγορα το πιο δημοφιλές pop ντουέτο του 2022. Ανέβηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100, του Billboard Global 200 Chart και στις πρώτες θέσεις των charts του Spotify και του Apple Music σε πολλές χώρες.

Εκτός από το βραβείο Grammy, η Kim Petras και ο Sam Smith απέσπασαν επίσης το βραβείο Innovators of the Year του Variety, το βραβείο Video for Good στα MTV EMA και το βραβείο για την Καλύτερη Συνεργασία στα iHeartRadio Awards.

Στις αρχές της χρονιάς, η Kim Petras συμμετείχε σε ένα remix του viral hit «Made You Look» της Meghan Trainor.

Επίσης, η Kim Petras ονομάστηκε Τραγουδοποιός του Μήνα από το Spotify, κυκλοφόρησε το συγκινητικό single «If Jesus Was A Rockstar» και ερμήνευσε το «brrr» στην εκδήλωση Women In Music του Billboard, όπου τιμήθηκε με το Chartbreaker Award.

Η Kim Petras ήταν πρόσφατα επικεφαλής στο WorldPride του Σίδνεϊ. Θα εμφανιστεί επίσης στο φεστιβάλ Governors Ball της Νέας Υόρκης τον Ιούνιο και στο Life is Beautiful στο Λας Βέγκας και στο The Town στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας τον Σεπτέμβριο.

Η Kim Petras είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο της pop. Έχει πραγματοποιήσει sold-out περιοδείες στη Νότια Αμερική και την Ευρώπη και έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές από θαυμαστές και κριτικούς σε όλο τον κόσμο.

Η μουσική της μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams. Το καλοκαίρι του 2022, η Kim Petras κυκλοφόρησε μια διασκευή της μεγάλης επιτυχίας «Running Up That Hill» της Kate Bush στο πλαίσιο της σειράς Amazon Originals.

Η Amazon δημιούργησε επίσης ένα σύντομο ντοκιμαντέρ που δείχνει τα παρασκήνια της εμφάνισης της Kim Petras στο διάσημο φεστιβάλ Coachella και το ντουέτο της με την Christina Aguilera, με την οποία τραγούδησε το τραγούδι «XXX» από το mini album της «Slut Pop».

Μετά από χρόνια κυκλοφοριών σε ανεξάρτητες εταιρείες, η Kim Petras υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Republic Records / Universal Music και ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της με τα «Coconuts», «Future Starts Now» και το EP «Slut Pop».

Η Kim Petras έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2017 με το «I Don’t Want It At All» (No. 1 στο Global Viral 50 Chart του Spotify). Το «Heart to Break», με τη σειρά του, έφτασε στο Top 40 των ραδιοφωνικών επιτυχιών στις ΗΠΑ. Το 2019, κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Clarity» με το lead single «Icy».

Το «Turn Off the Light» του Halloween περιείχε τα τραγούδια «There Will Be Blood» και «Close Your Eyes». Το καλοκαίρι του 2020 σημαδεύτηκε από την επιτυχία «Malibu».

Η Kim Petras έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με καλλιτέχνες όπως οι Charli XCX, Kygo, Cheat Codes, Madison Beer και K/DA και επιλέχθηκε προσωπικά από την Ariana Grande για να συμμετάσχει στο soundtrack της ταινίας «Charlie’s Angels» (2019).