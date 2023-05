Kim Petras και Nicki Minaj μπαίνουν στις φαντασιώσεις με το video του «Alone»

Η Kim Petras και η Nicki Minaj ενσαρκώνουν τις απόλυτες φαντασιώσεις ενός άντρα.

Μετά την εμφάνισή της στο Met Gala 2023, η Kim Petras κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το νέο single της «Alone».

Στο εκρηκτικό club banger συμμετέχει μία από τις μεγαλύτερες εμπνεύσεις της Kim Petras, η βασίλισσα της hip-hop Nicki Minaj.

Στο music video για το «Alone», η Kim Petras και η Nicki Minaj ενσαρκώνουν τις απόλυτες φαντασιώσεις ενός άντρα προσπαθώντας να ανακαλύψουν πώς θα τον καταφέρουν επιτέλους να μείνουν ολομόναχοι.

Παράλληλα, κάνουν αναφορές σε πολλές κλασικές club επιτυχίες, όπως το «Call on Me» του Eric Prydz, το «Destination Calabria» του Alex Gaudino και το «Put Your Hands Up For Detroit» του Fedde Le Grand.

Το «Alone», το οποίο χρησιμοποιεί samples από το eurodance megahit «Better Off Alone» της Alice Deejay, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια streams σε λίγες ημέρες από την κυκλοφορία του και συμπεριλήφθηκε σε κορυφαίες playlists στις πλατφόρμες των Apple, Spotify, Amazon και άλλες.

Το «Alone» ακολουθεί το single «brrr» και τον θρίαμβο της Kim Petras στα Βραβεία Grammy 2023, όπου πραγματοποίησε μία αξέχαστη εμφάνιση με τον Sam Smith και κέρδισε το βραβείο για την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα με την επιτυχία τους «Unholy».

Η Kim Petras παρευρέθηκε στο Met Gala 2023, που έλαβε χώρα στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 1 Μαΐου, ως καλεσμένη του Marc Jacobs.

Η τραγουδίστρια απέτισε φόρο τιμής στην εποχή του Karl Lagerfeld στη Chanel με μία εμφάνιση που περιελάμβανε το χαρακτηριστικό λουλούδι της καμέλιας του οίκου Chanel και την κλασική ασπρόμαυρη χρωματική παλέτα της.

Συμπλήρωσε το look της με μία διαμαντένια πινελιά στην κλασική μπότα kiki του Marc Jacobs που ήταν εμπνευσμένη από τον οίκο Chanel.

Η Kim Petras ετοιμάζεται επίσης για να συμμετάσχει σε φεστιβάλ όπως το Governor’s Ball στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο, το Osheaga στο Μόντρεαλ τον Αύγουστο, το Life is Beautiful στο Λας Βέγκας και το The Town στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας τον Σεπτέμβριο.

Θα εμφανιστεί επίσης στο Hard Rock Live στο Μαϊάμι της Φλόριντα στις 19 Μαΐου για να γιορτάσει την κυκλοφορία του ετήσιου τεύχους «Swimsuit Issue» του Sports Illustrated.