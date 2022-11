«Είναι που κυκλοφορώ ένα τραγούδι και μιλάει για το πώς αισθάνομαι ως άνθρωπος στον κόσμο αυτή τη στιγμή».

Η Kim Petras, μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία της με τον Sam Smith στο «Unholy», παρουσιάζει το νέο single της «If Jesus Was A Rockstar».

Με το «If Jesus Was A Rockstar», το οποίο κυκλοφορεί από τις Amigo Records / Republic Records, η Kim Petras πραγματοποιεί το μακροχρόνιο όνειρό της να συνεργαστεί με τον pop ήρωά της, τον θρυλικό παραγωγό Max Martin.

Οι στίχοι του «If Jesus Was A Rockstar» είναι μία οδυνηρή εξομολόγηση.

Η Kim Petras εξετάζει τη σχέση της με τη θρησκεία και την πνευματικότητα, καθώς δεν ένιωθε ευπρόσδεκτη από τον θεσμό της εκκλησίας όταν ήταν νεότερη ως τρανσέξουαλ και αναρωτιέται αν περισσότεροι άνθρωποι θα αγκάλιαζαν τη θρησκεία αν τους αγκάλιαζε και εκείνη.

«Νομίζω ότι σκοπός αυτού του τραγουδιού είναι να αφαιρέσει τα καμπανάκια και τις ακραίες, υπερβολικές φιγούρες που είχα δημιουργήσει στο παρελθόν, ειδικά στο “Slut Pop” και στο “Turn Off the Light”», είπε στο The Daily Beast.

«Είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορώ ένα τραγούδι που δεν προσφέρει απόδραση από την πραγματικότητα και μιλάει για το πώς αισθάνομαι ως άνθρωπος στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνθηκα ότι ένα τραγούδι είχε αρκετό νόημα για να σταθεί μόνο του», σημείωσε.

Η Kim Petras, η οποία έγινε πρόσφατα ο πρώτος τρανσέξουαλ καλλιτέχνης που ανέβηκε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 με τη συνεργασία της με τον Sam Smith στο «Unholy», έχει προβληματιστεί για το γεγονός ότι δεν νιώθει καμία σύνδεση με τη θρησκεία και δήλωσε ότι το τραγούδι αφορά στην πραγματικότητα το γεγονός ότι έπρεπε να φτιάξει τη δική της εκδοχή του Ιησού για να νιώσει αποδεκτή.

«Ήταν απλά ένα πράγμα στο οποίο δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να ενταχθώ, επειδή η θρησκεία δεν αποδέχτηκε ποτέ τους τρανσέξουαλ ανθρώπους και ήμουν τρανσέξουαλ σε όλη μου τη ζωή», ανέφερε

«Όταν ήμουν παιδί και όλοι οι φίλοι μου πήγαιναν να λάβουν τη Θεία Κοινωνία και τέτοια πράγματα, εγώ δεν ήμουν ποτέ κομμάτι του. Απλά δεν ήταν ποτέ μια επιλογή για εμένα», εξήγησε.

«Αλλά εξακολουθούσα να είμαι περίεργη και ήθελα να μάθω. Νομίζω ότι η θρησκεία ήταν πραγματικά το πρώτο πράγμα στο οποίο αισθάνθηκα ότι, εντάξει, δεν είμαι επιθυμητή ή αποδεκτή εδώ και είμαι μόνη μου», πρόσθεσε.

Το «If Jesus Was a Rockstar» είναι το lead single από το επόμενο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Kim Petras και ακολουθεί μία διασκευή του «Running Up That Hill» της Kate Bush που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος και τα περσινά singles «Future Starts Now» και «Coconuts».