Η Kim Petras ανακοινώνει συνεργασία με τη Nicki Minaj

Το νέο τραγούδι της Kim Petras θα κυκλοφορήσει αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η Kim Petras συναντά τη Nicki Minaj στο νέο single της με τίτλο «Alone».

Η αυθάδης Γερμανίδα πρίγκιπισσα της pop ανακοίνωσε τη συνεργασία – έκπληξη μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα την Πέμπτη 6 Απριλίου.

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, η Kim Petras βρίσκεται σε ένα πολυτελές δωμάτιο γεμάτο έργα τέχνης και ένα αναμμένο τζάκι, έχοντας ένα baby pink τηλέφωνο παλαιού τύπου στο γυαλιστερό δρύινο τραπέζι που βρίσκεται μπροστά της.

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει μόνο για να συγχρονίσει τα χείλη της πάνω στη φωνή της Nicki Minaj, η οποία λέει: «Yeah! Είναι η Barbie και είναι η Kim Petras!» σε ένα απόσπασμα από το «Alone».

Το τραγούδι χρησιμοποιεί ένα sample από την κλασική club επιτυχία «Better Off Alone» της Alice Deejay που κυκλοφόρησε το 1998.

Το νέο single «Alone» της Kim Petras με τη συμμετοχή της Nicki Minaj αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Απριλίου.

Το «Alone» θα δώσει συνέχεια στα singles από το επερχόμενο τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Kim Petras και το πρώτο της στο πλαίσιο του δισκογραφικού συμβολαίου της με τη Republic Records.

Τον Ιανουάριο, η Kim Petras κυκλοφόρησε το «brrrr», ενώ τον Νοέμβριο του 2022 είχε προηγηθεί το «If Jesus Was a Rockstar» σε παραγωγή του θρυλικού Σουηδού παραγωγού Max Martin.

Η Kim Petras τραγούδησε το «brrrr» στα βραβεία Women in Music του Billboard στις αρχές του περασμένου Μαρτίου.

Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες, η Kim Petras βραβεύθηκε επίσης με το Chartbreaker Award και στην ομιλία της έκανε έκκληση για αυτονομία του σώματος και «πραγματική ισότητα» για τις γυναίκες.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα η άκρως επιτυχημένη συνεργασία της Kim Petras και του Sam Smith στο «Unholy» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Το «Unholy» είναι το πέμπτο τραγούδι του Sam Smith που σπάει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου streams στο Spotify και το πρώτο στην καριέρα της Kim Petras.

Μεταξύ πολλών άλλων βραβείων, το «Unholy» κέρδισε στα Βραβεία Grammy 2023 τον Φεβρουάριο το βραβείο για την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα – με την Kim Petras να γίνεται η πρώτη τρανσέξουαλ τραγουδίστρια που βραβεύεται στη συγκεκριμένη κατηγορία στα 65 χρόνια ιστορίας της διοργάνωσης.