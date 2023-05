Η Kim Petras ανακοινώνει το πρώτο άλμπουμ της και κοσμεί το εξώφυλλο του «Sports Illustrated»

Η Kim Petras μοιράστηκε δύο σημαντικά νέα: την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της και την εμφάνισή της στο εξώφυλλο του εμβληματικού τεύχους «Swimsuit Issue» του Sports Illustrated για τη φετινή χρονιά.

Το νέο άλμπουμ της Γερμανίδας πριγκίπισσας της pop θα έχει τον τίτλο «Feed The Beast» και θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιουνίου.

Η Kim Petras αποκάλυψε επίσης το εξώφυλλο του «Feed The Beast», στο οποίο εμφανίζεται ένα φανταστικό σπαθί ακουμπισμένο πάνω σε έναν τεράστιο βράχο από οψιδιανό κάτω από τον νυχτερινό ουρανό.

Το tracklist του «Feed The Beast» δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Ωστόσο, το άλμπουμ αναμένεται να περιέχει τα πρόσφατα singles της Kim Petras, όπως το «If Jesus Was A Rockstar», το «brrr» και το «Alone» με τη συμμετοχή της Nicki Minaj, τα οποία διαδέχθηκαν την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία της με τον Sam Smith στο βραβευμένο με Grammy «Unholy».

Η Kim Petras έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από ΕPs και συλλογές τα τελευταία χρόνια, αλλά το «Feed The Beast» θα είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της από τις Republic Records/Amigo Records.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η Kim Petras κοσμεί το εξώφυλλο του φετινού τεύχους «Swimsuit Issue» του Sports Illustrated, φορώντας ένα ιριδίζον χρυσό top μπικίνι που σχεδίασε η Natalia Fedner.

Η Kim Petras είναι η δεύτερη μόλις transgender που εμφανίζεται στο εξώφυλλο «Swimsuit Issue» του Sports Illustrated, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά σύμβολα της pop κουλτούρας, που προωθεί την αυτοπεποίθηση για το σώμα και την αυτοέκφραση και συνεχίζει να δίνει αφορμή για συζητήσεις σχετικά με τον ορισμό της ομορφιάς σε παγκόσμια κλίμακα.

Στα τέσσερα διαφορετικά εξώφυλλα του φετινού «Swimsuit Issue» του Sports Illustrated εμφανίονται επίσης η Martha Stewart, η Megan Fox και το μοντέλο Brooks Nader.

Για να γιορτάσει αυτή την εμβληματική στιγμή, η Kim Petras θα πραγματοποιήσει μία συναυλία για Sports Illustrated στο Hard Rock Live στο Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood στο Hollywood της Φλόριντα την Παρασκευή 19 Μαΐου.

Η Kim Petras θα εμφανιστεί επίσης στο εξώφυλλο του φετινού τεύχους Pride του περιοδικού OUT, γιορτάζοντας την ποικιλομορφία και την ανθεκτικότητα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

As if being a Grammy-Award winning artist and history maker wasn't enough, Kim Petras is now adding SI Swimsuit COVER model to her list of accomplishments. https://t.co/ESSyOwdMJI

— Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 15, 2023