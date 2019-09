Άγνωστη παρέμενε μέχρι σήμερα η εμφάνιση της Kim Kardashian σε βίντεο του Tupac.

Η Kim Kardashian αποκάλυψε ότι συμμετείχε σε video clip του Tupac που δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

Η 38χρονη μίλησε στο podcast «Foodgod OMFG!» του φίλου της Jonathan Cheban, ο οποίος τη ρώτησε εάν υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει για εκείνη.

«Εντάξει, ιδού το πιο τυχαίο. Όταν ήμουν περίπου 14, εμφανίστηκα σε ένα βίντεο του Tupac», είπε η πρωταγωνίστρια του reality «Keeping Up With The Kardashians».

«Μπορείς να το βρεις στο Google;», ρώτησε ο Cheban;

«Όχι, όχι, κανείς δεν το ήξερε», απάντησε η Kim. «Καταρχάς, είπαμε ψέματα, ότι ήμουν 18. Σίγουρα έμοιαζα 18. Δεν οδηγούσα καν. Ο Kim Stuart έκανε ένα soundtrack. Έπρεπε να καλέσω την Kourtney και να καταλάβω», περιέγραψε για το βίντεο.

Η Kim Kardashian παραδέχθηκε ότι δεν έτυχε να γνωρίσει τον Tupac, αφού ο θρυλικός ράπερ δεν ήταν παρών στα γυρίσματα, ωστόσο ανακάλεσε τη σκηνή στην οποία συμμετείχε.

«Δεν είδα ποτέ το υλικό, όμως περπατούσαμε σε μία πασαρέλα σαν μοντέλα. Δεν φορούσαμε μπικίνι δίπλα στην πισίνα. Ήμασταν ο Kim Stuart, εγώ, η Kourtney και ίσως ένας ή δύο άλλοι φίλοι. Δεν ξέρω πώς συνέβη», ανέφερε.

«Σίγουρα δεν το είπαμε στους γονείς μας. Ενθάρρυνα τον εαυτό μου να πει στον πατέρα μου ότι εμφανίστηκα σε αυτό το βίντεο του Tupac και τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ», συνέχισε.

Δημοσίευμα του «XXL Magazine» ισχυρίστηκε ότι το music video στο οποίο συμμετείχε η Kim Kardashian είναι το «All Bout U», από το εμβληματικό άλμπουμ «All Eyez On Me» του 1996, ωστόσο η ίδια διέψευσε τις φήμες.