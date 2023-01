Στην Kim Kardashian αρέσει η «πολύ χαριτωμένη και ελκυστική» μουσική της Taylor Swift.

Η Kim Kardashian ισχυρίζεται ότι είναι θαυμάστρια της Taylor Swift.

Κατά τη διάρκεια του γρήγορου γύρου του επεισοδίου με τίτλο «The Power of Kim Kardashian» του podcast «Honestly With Bari Weiss», η σταρ των ριάλιτι ανέφερε μερικά από τα αγαπημένα της άλμπουμ καλλιτεχνών.

Η Kim Kardashian είπε ότι το «Yeezus» είναι το αγαπημένο της άλμπουμ από τον Kanye West, ωστόσο έκανε και μια τιμητική αναφορά στο «My Beautiful Dark Twisted Fantasy».

Όταν κλήθηκε να αποκαλύψει την αγαπημένη της κυκλοφορία από την Taylor Swift, δεν μπόρεσε να επιλέξει, αλλά τόνισε ότι έχει αποθηκευμένα στο τηλέφωνό της πολλά κομμάτια της Αμερικανίδας pop star.

«Μου αρέσουν πραγματικά πολλά από τα τραγούδια της. Είναι όλα εξαιρετικά χαριτωμένα και ελκυστικά. Θα έπρεπε να κοιτάξω στο τηλέφωνό μου για να βρω ένα τίτλο», απάντησε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Taylor Swift μιλά για τις ταπεινωτικές επιθέσεις που δέχθηκε στην κόντρα με την Kim Kardashian

Όπως όλοι θυμόμαστε, η Kim Kardashian με τον εν διαστάσει πλέον σύζυγό της Kanye West και η Taylor Swift είχαν αρκετά τεταμένες σχέσεις στο παρελθόν.

Αφού ο Kanye West ανέβηκε στη σκηνή των MTV VMA του 2009 και διέκοψε την ομιλία της Taylor Swift, γεγονός που αποτέλεσε το έναυσμα για τη δεκαετή και πλέον βεντέτα τους, η κόντρα τους κορυφώθηκαν όταν στο τραγούδι του «Famous» του 2016 ανέφερε: «Νιώθω ότι εγώ και η Taylor μπορεί να κάνουμε ακόμα σεξ / Γιατί; Εγώ έκανα αυτή την καρ**α διάσημη».

Εκείνη τη χρονιά, η Kim Kardashian υπερασπίστηκε σε ένα επεισόδιο του «Keeping Up With the Kardashians» τον Kanye West κατά τη διάρκεια της δημόσιας αντιπαράθεσής του με την Taylor Swift.

Αλλά το 2019, δήλωσε ότι η κόντρα τους ανήκε στο παρελθόν. «Αισθάνομαι ότι όλοι έχουμε προχωρήσει», είπε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο «Watch What Happens Live» του Andy Cohen, προσθέτοντας ότι δεν είχε μιλήσει ακόμα με την τραγουδίστρια.

Ωστόσο, το 2020 διέρρευσε η πλήρης εκδοχή διάρκειας 25 λεπτών της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν το 2016 ο Knnye West και η Taylor Swift και από την οποία η ίδια η Kardashian είχε δημοσιεύσει ένα επεξεργασμένο απόσπασμα λίγων λεπτών στο Snapchat, υποστηρίζοντας ότι η Swift είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενο των στίχων του «Famous».

Αυτό που αποκαλύφθηκε από το αμοντάριστο υλικό της συνομιλίας είναι ότι ο Kanye West είχε συζητήσει με την Taylor Swift για την αναφορά του ονόματός της στο τραγούδι, αλλά ποτέ δεν την είχε ρωτήσει αν θα του επέτρεπε να χρησιμοποιήσει προσβλητικούς και υβριστικούς χαρακτηριστικούς.

Ακούστε την Kim Kardashian να μιλάει για τη μουσική της Taylor Swift περίπου στα 50 λεπτά της συνέντευξης: