Αρκετές χριστιανικές αναφορές θα περιέχει η νέα δισκογραφική δουλειά του Kanye West.

Η Kim Kardashian ανακοίνωσε τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας για το νέο άλμπουμ του συζύγου της, Kanye West.

Το Σεπτέμβριο του 2018 ο βραβευμένος ράπερ είχε κάνει γνωστό ότι η νέα δισκογραφική δουλειά του θα είχε τον τίτλο «Yandhi» και θα κυκλοφορούσε στα τέλη εκείνου του μήνα. Ωστόσο τα αρχικά πλάνα άλλαξαν και τα αποκαλυπτήρια του άλμπουμ μετατέθηκαν για τα τέλη του προηγούμενο Νοεμβρίου και στη συνέχεια αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Παρότι καθυστέρησε, η επίσημη ενημέρωση ήρθε από την Kim Kardashian καθώς ο Kanye West απέχει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις αρχές της χρονιάς.

Η επιχειρηματίας και μοντέλο ανάρτησε στο Twitter μία φωτογραφία που τράβηξε ο σύζυγός της και στην οποία απεικονίζεται ένα τετράδιο όπου είναι γραμμένα χειρόγραφα ο τίτλος, το tracklist και η ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ του.

Ο καινούργιος δίσκος του «Yeezy» ονομάζεται τελικά «Jesus Is King» (Ο Ιησούς Είναι Βασιλιάς) και είναι επηρεασμένος προφανώς από τη δραστηριότητα των Sunday Service, ένα gospel – rap γκρουπ που σχημάτισε ο West τον Ιανουάριο.

Όπως δηλώνει η επωνυμία τους, οι Sunday Service πραγματοποιούν εμφανίσεις κάθε Κυριακή και αποτελούν μία ιδιόμορφη λατρευτική ιεροτελεστία.

Στο tracklist του άλμπουμ εντοπίζονται αρκετά τραγούδια των οποίων οι τίτλοι αποτελούν χριστιανικές αναφορές, όπως τα «Selah», «God Is», «Baptized» και «Sweet Jesus».

Το «Jesus Is King» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου.

Το tracklist του «Jesus Is King»

1. Clade

2. Garden

3. Selah

4. God Is

5. Baptized

6. Sierra Canyon

7. Hands On

8. Wake The Dead

9. Water

10. Through The Valley

11. Sunday

12. Sweet Jesus