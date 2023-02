Kidd Creole: Ο θρύλος της hip-hop καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκιση – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου άστεγο στον δρόμο

Ο Kidd Creole, ο οποίος έγινε γνωστός ως μέλος της hip-hop κολεκτίβας Grandmaster Flash and the Furious Five μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν άστεγο στη Νέα Υόρκη το 2017.

Ο Kidd Creole καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκιση για τη δολοφονία ενός αστέγου πριν από πέντε χρόνια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε την Τετάρτη 4 Μαΐου την ποινή του 62χρονου Kidd Creole, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Nathaniel Glover, για τη δολοφονία του 55χρονου John Jolly.

«Ο θάνατος του κ. Jolly ήταν καταστροφικός για την οικογένειά του και όσους τον γνώριζαν», δήλωσε ο εισαγγελέας του Μανχάταν Alvin L. Bragg, Jr. στο δικαστήριο κατά την ανακοίνωση της ποινής του Kidd Creole.

Διαφήμιση

«Κάθε ζωή που χάνουμε λόγω των βίαιων εγκλημάτων επηρεάζει ολόκληρη την πόλη μας, και θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι όλοι στην περιοχή μας μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους με την αίσθηση της ασφάλειας και της προστασίας που τους αξίζει», τόνισε.

«Αυτή η υπόθεση καθιστά σαφές ότι αν διαπράξετε βίαιο έγκλημα, θα σας θεωρήσουμε υπεύθυνους και ευχαριστώ την ομάδα μας για τη σκληρή δουλειά που κατέβαλε για να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτή την υπόθεση», ανέφερε.

Ο Kidd Creole έγινε διάσημος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη της σπουδαίας hip-hop κολεκτίβας Grandmaster Flash and the Furious Five, που θεωρείται πρωτοπόρα στο είδος της.

Το 2007, ο Kidd Creole εντάχθηκε ως μέλος των Grandmaster Flash and the Furious Five στο Rock & Roll Hall of Fame.

Αφού έζησε μια πιο ήσυχη ζωή μακριά από τη μουσική τις δεκαετίες που ακολούθησαν, το 2017 το όνομά του επέστρεψε για στην επικαιρότητα για τη δολοφονία του John Jolly, σε έναν δρόμο του Μανχάταν.

Καθώς πήγαινε στη δουλειά του, ο Kidd Creole μαχαίρωσε τον Jolly, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο λίγο αργότερα. Ο Kidd Creole συνελήφθη την επόμενη κιόλας μέρα και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο δευτέρου βαθμού.

Σύμφωνα με μια βιντεοσκοπημένη ανάκριση ενώπιον της αστυνομίας μετά το περιστατικό, ο Kidd Creole ισχυρίστηκε ότι εκνευρίστηκε επειδή θεώρησε ότι ο Jolly ήταν ομοφυλόφιλος και ότι ήθελε να τον πλησιάσει με σεξουαλικό κίνητρο.

«Για να πω την αλήθεια, νόμιζα ότι ήταν γκέι και επειδή νόμιζα ότι ήταν γκέι και μου έλεγε “τι τρέχει”, νόμιζα ότι σκεφτόταν ότι ήμουν γκέι. Έτσι, με ενόχλησε λίγο αυτό», ανέφερε.

«Με πλησίασε. Έγινα λίγο νευρικός. Οπότε τότε προσπάθησα να κάνω λίγο πίσω, και εκείνος προχώρησε προς τα εμπρός, και τότε απλά πήρα το μαχαίρι και τον μαχαίρωσα», περιέγραψε.

«Μακάρι να μην τον είχα δει ποτέ. Εγώ φταίω για όλα, γιατί επέλεξα να τον μαχαιρώσω. Πρέπει να αναλάβω την ευθύνη γι’ αυτό», είπε στους αστυνομικούς.

Η δίκη για την υπόθεση ξεκίνησε τον Μάρτιο και ο Kidd Creole κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού ένα μήνα αργότερα. Σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση, ο Creole θα πρέπει να παραμείνει υπό πενταετή επιτήρηση μετά από ενδεχόμενη αποφυλάκισή του.