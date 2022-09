Η Kid Moxie τραγουδά το «Creep» για τη νέα σειρά «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Το τραγούδι που ακούγεται στη νέα σειρά «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Η Kid Moxie διασκευάζει το διαχρονικό τραγούδι «Creep» των Radiohead για τη νέα σειρά «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Η αέρινη προσέγγιση της συνθέτριας, παραγωγού και τραγουδίστριας Kid Moxie έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις μέσα από το trailer για τη νέα σειρά του Mega.

Το «Creep», το οποίο περιγράφει μία εμμονική και αυτοκαταστροφική σεξουαλική έλξη, είναι η κατάλληλη για ένα ερωτικό δράμα όπως το «Maestro», μία συναρπαστική ιστορία πάθους και σύγκρουσης με φόντο τη σκληρή σύγχρονη πραγματικότητα.

To μουσικό βίντεο για τη διασκευή της Kid Moxie γυρίστηκε στο Λος Άντζελες με βασική ιδέα την εικόνα ενός πίνακα τέχνης που ζωντανεύει

Έχοντας εγκαταλείψει την Ελλάδα ως έφηβη για να σπουδάσει στο Σαν Φρανσίσκο, η Έλενα Χαρμπίλα (Kid Moxie), η οποία απέκτησε κλασική μουσική παιδεία, άρχισε να παίζει μπάσο στο πανεπιστήμιο, συμμετείχε σε διάφορα συγκροτήματα και τελικά κατάφερε να συνοδεύσει μουσικά, μεταξύ όλων των ανθρώπων, τον σούπερ σταρ Michael Bublé.

Μία τυχαία συνάντηση με ένα κουτάκι Moxie Cola επίσπευσε την ιδέα της να δημιουργήσει ένα μόνιμο μουσικό alter-ego και έτσι γεννήθηκε η η Kid Moxie.

Οκτώ χρόνια μετά, στα επιτεύγματα της Kid Moxie περιλαμβάνονται η συνεργασία με τον θρυλικό συνθέτη Angelo Badalamenti σε μια διασκευή του «Mysteries of Love» από το «Blue Velvet» του David Lynch που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τη Vogue και η δημιουργία τραγουδιών για soundtracks («Not To Be Unpleasant But We Need To Have A Serious Talk»).

Επίσης, η Kid Moxie έχει υπογράψει τη μουσική για τηλεοπτικές διαφημίσεις εταιρειών όπως η Victoria’s Secret και για βιντεοπαιχνίδια όπως το Cyberpunk 2077.

Η πρωτοπόρος της κινηματογραφικής pop μουσικής Kid Moxie έχει αναδειχθεί σε περιζήτητη τραγουδίστρια και έχει κυκλοφορήσει πέντε προσωπικά άλμπουμ.

Έχοντας εγκλωβιστεί κυρίως στο σημερινό σπίτι της στο κέντρο του Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χρησιμοποίησε τον χρόνο για να δημιουργήσει.

Κυκλοφόρησε το ονειρικό, εμπνευσμένο από την καραντίνα, single «All Day Long I Think of You» το καλοκαίρι του 2021 και στη συνέχεια παρουσίασε για την εντυπωσιακή διασκευή της στο «Big In Japan» των Alphaville ένα συναρπαστικό νέο remix από τον Dave Audé.

Όλο αυτό το διάστημα δούλευε επίσης ακατάπαυστα πάνω σε νέο υλικό, με οδηγό τη φράση «Better Than Electric» που θα γινόταν τόσο το lead single -σε μία συνεργασία με τον Βρετανό παραγωγό MAPS – όσο και ο τίτλος του τελευταίου άλμπουμ της, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο.