Ο Kid Cudi συμμετέχει με το single «Stars In The Sky» στην ταινία «Sonic the Hedgehog 2»

Το τραγούδι του Kid Cudi θα συνοδεύσει τις νέες περιπέτειες του αγαπημένου μπλε σκαντζόχοιρου.

Ο Kid Cudi κυκλοφορεί ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Stars In The Sky» για την επερχόμενη ταινία «Sonic the Hedgehog 2».

Το «Stars In The Sky», του οποίου την παραγωγή ανέλαβαν οι Take A Daytrip και Dot Da Genius, αποτελεί το μοναδικό πρωτότυπο τραγούδι της ταινίας.

Για άλλη μια φορά, ο Kid Cudi προσφέρει έναν ανεπανάληπτο και συναρπαστικό διαγαλαξιακό ύμνο που απογειώνεται από την αρμόζουσα κινηματογραφική παραγωγή και μια χαρακτηριστική μαγική μελωδία.

Σε στιχουργικό επίπεδο, παραπέμπει σε μια σειρά από κλασικά τραγούδια και απογειώνεται μέχρι τα αστέρια στον ουρανό.

Στο μουσικό βίντεο για το «Stars In The Sky» συνδυάζοντας σκηνές του Kid Cudi με νέα πλάνα από την επερχόμενη ταινία «Sonic the Hedgehog 2».

Το «Stars In The Sky» είναι το πρώτο πρωτότυπο τραγούδι που κυκλοφορεί ο πολυπλατινένιος οραματιστή του ήχου Kid Cudi μετά το έβδομο ολοκληρωμένο άλμπουμ του και το τρίτο μέρος της θρυλικής σειράς «Man On The Moon», το «Man On The Moon III: The Chosen» (Δεκέμβριος 2020).

Ο αγαπημένος μπλε σκαντζόχοιρος του κόσμου επιστρέφει για μια νέα περιπέτεια στο «Sonic The HedgeHog 2»

Έχοντας εγκατασταθεί στο Green Hills, ο Sonic ανυπομονεί να αποδείξει ότι έχει αυτό που χρειάζεται για να γίνει πραγματικός ήρωας. Η δοκιμασία που πρέπει να αντιμετωπίσει έρχεται όταν ο Δρ. Robotnik (Jim Carrey) επιστρέφει, αυτή τη φορά με έναν νέο συνεργάτη, τον Knuckles, για να αναζητήσουν ένα σμαράγδι που έχει τη δύναμη να καταστρέψει πολιτισμούς.

Ο Sonic συνεργάζεται με τον δικό του βοηθό, τον Tails, και ξεκινούν μαζί ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο για να βρουν το σμαράγδι πριν πέσει σε λάθος χέρια.

Στο «Sonic the Hedgehog 2», από τους δημιουργούς των ταινιών «The Fast and the Furious» και «Deadpool», επιστρέφουν στους ρόλους τους οι James Marsden, Ben Schwartz (η φωνή του Sonic), Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Lee Majdoub και Jim Carrey, ενώ στις νέες προσθήκες περιλαμβάνονται ο Shemar Moore, ο Idris Elba στη φωνή του Knuckles και η Colleen O’Shaughnessey στη φωνή του Tails.

Η ταινία «Sonic the Hedgehog 2» (Sonic: Η Ταινία 2) θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 31 Μαρτίου.